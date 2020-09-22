想像一下，一種高科技繃帶，能夠判斷傷口是否在正常癒合，然後進行相應的傷口護理，比如增加抗菌能力對付感染，或是以微電流刺激身體，以加快癒合速度。不，這不是科幻小說，這是美國退伍軍人事務部研究人員，所開發的一種「科技繃帶」(Cyber-Bandage) 。

軍事網(military.com)報導，儘管該技術還需要數年的時間才能實用化，但它的原理應該可行，將會是治療難以癒合的傷口（尤其是壓力傷和爆炸傷）的巨大希望。

壓傷也稱為壓瘡，是一種慢性傷口，極難癒合。它經常出現在臥床不起或行動不便、長期使用輪椅的患者。根據美國醫療保健品質研究機構的數據，在美國，每年用於治療此類傷口的費用接近100億美元。

爆炸傷害多半是退伍軍人遭受到的，這種複雜性外傷，比正常的刺傷或割傷要更難治療和癒合。

克里夫蘭高級平台技術中心(VA Advanced Platform Technology Center)的波吉博士(Kath Bogie)解釋說：「正常的傷口癒合，需要良好的環境來增殖細胞。而難以癒合的傷口，則是遇到血液循環不良等問題，難以有效的癒合。」

波吉參與科技繃帶的開發研究，一種增加細胞增生的方式，採用弱電流刺激，提供能量來促進慢性傷口的癒合。

使用電流刺激來治療傷口，並不是奇特的想法，電療在治愈肌肉疼痛方面，已經使用了很多年，而且也確定有效。但是直到最近，才發現不只是對肌肉，弱電流對於傷口癒合也有明顯的幫助。

而且，電流還有殺菌的效果，慢性傷口經常被細菌感染，這些細菌還會會在傷口上形成一層薄膜(莢膜)，它會延誤傷口癒合。初步數據表明，使用電刺激，可以破壞這種生物膜，減少感染，並促進新血管的生長。

除此之外，科技繃帶還可以監測傷口的溫度和傷口上的電阻。這很重要，因為如果傷口太涼，傷口將無法正常癒合，相反的，如果溫度太高，則可能是感染的跡象。因此如果利用微電子與人工智慧技術，使傷口保持溫暖、濕潤和無菌，那麼傷口能夠會更好更快地癒合。

所有電子設備都包含在繃帶的表層上，然後下面是吸收性織物(棉類)。然後電子層的部分能夠重複使用，兩次換藥之間的時間不用太頻繁，可以保持長達7天，也就更好的避免掉因更換繃帶造成的傷口再次破壞。

科技繃帶還能將傷口的情報上傳到護理團隊，護理團隊可以根據這些資料，調整繃帶的療程，以加快康復速度。

可惜受到新冠病毒的影響，目前的發展處於停滯狀態。

(中時新聞網)