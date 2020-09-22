2022台北市長選戰意外成了近期議題焦點，立委蔣萬安傳出確定參選台北市長之後，傳出前高雄市長韓國瑜對於台北市長大位也有想法，對此，台北市議員鍾小平則認為，這對蔣萬安而言相當危險，並預言2022年恐怕會有「萬安警報」。

鍾小平在政論節目中表示，2022年韓國瑜如果參選台北市長，那麼蔣萬安恐怕相當危險，因為儘管近日的民調中，蔣萬安贏了陳時中相當多的支持度，但在黨內卻不一定可以贏過韓國瑜，因為要知道，韓國瑜在黨內的實力可以說是相當雄厚，黃埔軍系等黨內人士對他都相當支持，更不用說如果像是今年總統大選那樣使用電話民調，那韓國瑜的「守電話部隊」已經讓郭台銘等人吃過一次苦頭了！

而對於韓國瑜未來的走向，資深媒體人尚毅夫則認為，現在要想2022年的直轄市長都太早了一點，但是以目前韓國瑜的動態而言，「他肯定沒有忘情政治」，因為如果他準備退出政治，那麼就不會有甚麼「內心澎派洶湧」等說法了，但是對韓國瑜而言如今最有想法的肯定不會是2022，尚毅夫認為，韓國瑜目前第一個目標，肯定就是明年即將改選的國民黨黨主席！

(中時新聞網)