你有沒有覺得，家裡煮的咖啡，好像比不上咖啡店裡的咖啡濃郁？其實要煮出像咖啡店一樣香醇的咖啡，是有方法的。

咖啡對很多人來說，是生活中重要的樂趣，甚至是「必需品」。而咖啡的確也是一種超級食品，它已經被證實能夠降低心臟病和老年癡呆症的風險，還有其它很多的好處。營養學家、《彩色飲食》作者羅絲（Frances Largeman-Roth）說，適量的咖啡因不僅可以幫助您清醒頭腦，還可以提高專注力和改善運動表現。

要怎麼樣讓自己在家裡沖泡的咖啡，比得上咖啡店裡煮出來的咖啡？這5個技巧你可以試試：

1．從找到正確的咖啡豆開始

咖啡豆的名稱、產地、品牌，讓人眼花撩亂，有些咖啡的「出身」和烘焙技巧甚至被吹捧上神壇，讓人不免懷疑，是不是不用那種神級、貴鬆鬆的咖啡豆，自己煮出來的咖啡就永遠低人一等？其實只要掌握一些簡單的準則，就可以幫助你按自己的喜好，找到能夠讓你心動神搖的咖啡豆。

選咖啡豆，大抵只要注意它的種植地和加工方式。

專門培訓咖啡烘焙師的La Colombe Coffee Roasters經理馬奇威茲（Josey Markiewicz）解釋：「一般來說，低海拔的咖啡，比較會有堅果味和質樸泥土味；高海拔的咖啡，酸度和水果味比較凸出。咖啡豆的處理方式，也會影響咖啡的風味，比方日曬比水洗方式更有助於呈現果香味。在烘培方面，烤得愈深，煙味愈濃。這沒有高低優劣之分，你可以依照這些規則，選擇一些類型進行採樣，直到找到最適合你口味的咖啡豆。」

2．現磨現喝最好

睡眼惺鬆地起床，誰也不想為了喝一杯咖啡，還要拿出磨豆機、倒咖啡豆、磨豆、倒出咖啡粉、放到咖啡機，按下按鈕，才能喝到一杯好咖啡。但問題是，別無它法。「只有現磨咖啡豆，才能讓咖啡裡的油脂發揮作用，磨好的咖啡，油脂沒多久就變質了，正是這些油脂，決定了咖啡的香氣和大部分風味。」馬奇威茲說。

雖然提前一次磨好一些可能更容易，但這會對咖啡豆的風味產生影響。馬奇威茲指出，磨咖啡豆真的只能在一定時間內喝多少磨多少，不是現磨，都有味道被過度萃取或萃取不足的問題。

3．在咖啡裡添加增味劑

把奶精丟掉吧，基本上它只是讓你多喝進一些空的卡路里和糖。如想讓咖啡更醇厚、更豐富，可以加一些高品質的增味劑。營養學家羅絲最推薦加加黃酥油（英文：ghee），它是去除了乳清和蛋白質的奶油脂肪。「一匙酥油能為一杯黑咖啡增添令人驚嘆的濃郁香氣，」羅絲說。

在咖啡裡加草飼全脂牛奶也是不錯的選擇。羅絲指出，「有機草飼奶牛分泌的牛奶製成的乳製品，含有比一般牛奶高125%有益心臟的omega-3脂肪酸含量，很多人怕全脂牛奶，但是兩匙草飼牛奶只有19卡路里的熱量，飽和脂肪酸還不到1克。」

如果你不想在咖啡裡加乳製品，但又想讓咖啡有豐厚的香味，那麼試試肉桂粉吧。將半茶匙肉桂粉加入咖啡中。除了肉桂粉也可以加香草精、生薑，或一點點可可粉，就可以給您帶來迷人的風味。

4．妥善存放咖啡豆

確保咖啡豆是存放在陰涼乾燥處的密閉容器中。有些人會把咖啡豆放在冰箱，這麼做到底好不好？低溫的確可以保持食材的新鮮度並能存放更久，拉長保存期限，但把咖啡豆放冰箱，會讓它失去水分，且吸附冰箱裡其它食物的氣味。

影響咖啡好喝與否，水質是最關鍵的 (圖／unsplash)

5．用最優質的水沖泡

一杯咖啡，98%是水，水質好不好，對咖啡風味的影響不言可喻。「水的硬度不同，會使相同的咖啡豆釋放出不同的味道，加上水裡的礦物質含量和溫度，是決定它會從咖啡粉裡提取什麼風味，」馬克奇威茲指出，「特別是水裡的碳酸氫鈉和鎂，會浸出咖啡裡你不想要的味道，因此請使用礦泉水或過濾過的自來水，以去除任何異味，並且把水的溫度控制90～97℃之間。」

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(中時新聞網)