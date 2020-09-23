以下4個星座天生好運，此生就算遇到問題也可以迎刃而解，基本上不太會有什麼太大的困難過不去。

▍1.雙子座

雙子座其實真的是一個性格脾氣各方面都很不錯的星座，他們對待朋友大方，對待愛情也是非常的坦蕩灑脫，給很多人都留下不錯的印象，雙商極高，所以雙子的命途其實是很好的，沒有什麼過不去的困境。而在雙子的一生中，基本上可以說是非常順利的，無論是學習還是事業、愛情還是人際關係，都能夠處理的非常好。即便是雙子在人生中遇到了困難，他們也會通過自己的聰明才智去解決，就算自己解決不了，也會碰到貴人出手相助，更重要的一點是雙子真的很聰明，他們有一雙發現機會的眼睛，而且也很會把握屬於自己的機會，將自己的特點發揮出來被更多的人看到，這樣一來運氣也會越來越好。

▍2.摩羯座

摩羯座是最理智的星座，他太知道自己需要的是什麼，所以摩羯的人生其實是很少出錯的，摩羯會安排好自己的人生軌跡，哪怕運氣不好，摩羯也不會讓自己損失太多，摩羯太懂得什麼叫認賠殺出！可能很多人都不會看到摩羯失去理智的時候，就算是出了錯，上天也會派天使下凡去幫摩羯解決各種難題，而且這個頻率是相當高的，也許這就是傳說中的：同人不同命吧！各位身邊有摩羯的朋友們，趕緊去多沾沾他們的好運吧，當你們遇到任何選擇的時候摩羯一定可以幫你做出一個正確的選擇。

▍3.水瓶座

不得不說，水瓶座的智商真的是超級高，所以無論他們面對什麼事情，總是能夠以自己的聰明才智迎刃而解，而且他們善於進行各種理性分析和思考，這更讓他們自身的人格魅力得到了進一步的提高。因此這樣一個優秀的人，做什麼事情的時候都彷彿像是開了外掛，順風順水一路飆升，不僅是事業上有著突飛猛進的發展，愛情方面也是桃花朵朵，財運自然就不用說，當然是金錢滾滾來啦。而且水瓶最重要的一點叫做「自命不凡」，這可不是一個貶義詞，而是因為水瓶自己就把自己擺在一個很高的地位，所以水瓶很少跟俗氣的事情沾邊，不理凡塵自然什麼煩惱事都不會有。

▍4.射手座

射手座讓人覺得難能可貴的是他灑脫的性格，射手對於很多事情都是不屑的，所以射手不會被什麼事情牽絆住，其實很多事情如果像射手那樣看淡一點，自然就少了很多麻煩，也正是因為活得淡然，好運氣反而會頻頻降臨。射手的灑脫雖然讓感情之路變得有些坎坷，但是也會讓自己的生活隨性許多，俗話說：自先沉穩，而後愛人，射手正是深諳此道，所以讓自己的人生簡單快樂，哪怕有人看不慣，那又怎樣呢？射手根本不在乎啊。

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(中時新聞網)