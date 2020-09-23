與孩子共讀故事前，先建立正確觀念

孩子閱讀養成的成敗，取決於爸媽的態度！Daphne先釐清家長普遍會有的迷思與疑惑，如「英語不好，能跟孩子共讀英語故事嗎？」「孩子的英語交給補習班就對了？」「念讀英語故事時，要翻成中文嗎？」再進一步建立正確的親子共讀觀念，在家中落實親子英語共讀，其實很簡單！

最完整的0-12歲英語閱讀分齡書單

英語故事書這麼多，該如何挑選？孩子在不同年齡有各自發展重點，0-4歲首重認識字母、建立語感；5-8歲培養同理心、重視同儕情感；9-12歲則會面臨長篇閱讀的陣痛期，Daphne透過專業教學經驗與育兒心得，根據孩童發展重點，規劃分齡書單，讓爸媽透過共讀，陪孩子順利度過每個發展關鍵期。書單從字母發音韻文書、繪本、橋樑書、STEAM繪本、圖像小說到章節小說；主題從建立常規、認識環境，到發展想像力、培養同理心，滿足孩子上中學前的所有英語閱讀需求。

【精彩書摘】

從小學習英語，讓孩子贏在起跑點，一直是各語言學習機構的宣傳口語，不外乎是因為「語言學習關鍵期」這個觀點，因此爸媽總是願意花大筆學費，讓孩子上全美語或雙語幼稚園。

*「語言學習關鍵期」（critical period for learning languages），是指在幼兒腦部發展過程中，有一段語言發展關鍵時期。此假說認為，在這個階段學習語言效果最佳，然而此觀點缺少足夠證據，且此時期長短仍無定見。

英語真的越早學越好嗎？

這個問題在語言教學領域中至今沒有定論，若要找出早期學習英語的優勢，目前能確定的是，孩子在口音上的模仿能力會更強。

哥哥1歲半時我們全家移居美國，哥哥3歲半上美國幼兒園，在這之前他一句英語都不會講。等他5歲上大班時，他已經能跟同學用英語流暢溝通，口音也跟母語孩童差不多。我們在哥哥7歲時返臺，在接受臺灣國小教育約兩年之後，他的純正美語口音逐漸消失，反而學會同學的臺式英語。不過，他的英語發音及聽力的敏感度上，確實比同齡的孩童強。

其實，大孩子雖然在發音上比不上從小就接觸英語的孩童，但是他們的抽象理解力較為成熟，反而能運用先備知識（background knowledge），了解外語的抽象句法。

因此，我從自己孩子身上，以及超過20年的英語教學經驗來看，只要孩子有學習意願，任何時間都是很好的開始。

讓英語贏在起跑點，會不會犧牲了母語？

學齡前的孩童，語言吸收能力相當強，同時學兩、三門語言完全沒有問題。我們常看到三代同堂的孩子，聽爺爺奶奶講方言，又和爸媽講國語，兩種語言都能流暢使用。不過，當其中一門語言的使用頻率高於另一 個，其熟悉度自然會優於少用的那項。所以，除非你的孩子在家和學校都只用英語溝通，否則母語不大可能會因為學了英語而退化。

此外，學好母語對英語學習也很有幫助。對年幼的孩童來說，有些抽象字彙光靠圖片依然不好理解，若能適時使用孩子熟悉的母語說明，反而能讓他們快速理解。另外，孩子母語要好，其他學科學習才會好。所以，讓孩子中英語並進學習，絕對是利多於弊。

中英閱讀並進，創造語言雙贏

語言學習只要努力就能在短時間有所進步，唯獨閱讀力是需要長時間培養的。如果孩子沒有隨著年齡同步 培養閱讀力，當他們升國中，可能只看得懂小學程度的英語書，而這種內容對他們來說卻很無趣。可是，若讓他們看符合心智年齡的英語小說，受限於字彙量及閱讀速度，恐怕他們沒翻幾頁就放棄了！因此越早進行英語共讀，越早奠基孩子的英語能力，對於他們未來的英語閱讀絕對是好處多多。當孩子能進行共讀，以我家孩子來說，從7個月能坐穩開始，我就開始用中英語故事書進行共讀了。

在家要營造充足的英語學習環境，對多數家長來說有點難，但，從閱讀開始，是最容易起步的一環。家長可以善用影音CD等資源與孩子進行英語故事共讀，只要持之以恆，英語閱讀力一定會有所成就！

(本文摘自《用親子共讀，玩出0-12歲英語力》/EZ叢書館出版)

【作者簡介】

劉怡伶 (Daphne)

曾擔任培生Pearson教學顧問、敦煌外語書店編輯主任，從事兒童英語教學已逾15年的Daphne，婚後旅居美國數年，從忙碌的職業婦女轉變為家庭主婦，從教導學生到教育自己的孩子，與大小孩子一同玩讀、共讀英語繪本故事，並定期舉行讀書會，鼓勵身邊的爸媽朋友透過英語共讀，開闊孩子視野，著有《親子閱讀趣，悅讀真有趣》，並開設臉書社團「親子閱讀趣」，分享最新的親子閱讀資訊與心得分享交流。

◎ 澳洲昆士蘭科技大學英語教學碩士

◎ 曾任敦煌書局產品研發部編輯科主任及師訓講師

◎ 曾任台灣培生朗文出版ELT教學顧問及師訓講師

◎ 澳洲講師及評核員證照 (Certificate IV in Training and Assessment)

◎ 澳洲幼保員執照 (Certificate III in Children’s Services)

◎ 曾任布利敦美語學校教務主任

◎ 曾任澳洲 Charlton Brown 教學機構幼保課程台灣區 Master Trainer

◎ 曾任語言教育中心及留學機構幼保課程講師

《用親子共讀，玩出0-12歲英語力》/EZ叢書館出版

(中時新聞網)