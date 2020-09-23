100個互動小遊戲，3步驟輕鬆落實親子共讀

買了書之後，該如何開啟孩子的閱讀興趣呢？Daphne分享100個簡單的親子遊戲，爸媽不用事前準備，只要跟著書中的3步驟，就能隨時與孩子同樂。還有更多培養閱讀習慣的小巧思，如在家中放置閱讀藏寶箱改善孩子的閱讀偏食，讓爸媽輕鬆打造閱讀環境。

120本新創作家繪本╳150本經典名作，陪孩子透過閱讀認識世界

目前的親子共讀書，介紹的多是耳熟能詳的經典童書，若因此錯過新銳作家的得獎作品，那就太可惜了！創新兒童讀物更具創意、有更新的語言用法與多元觀點，能帶給孩子更寬廣的視野。書中也介紹經典名作，從必讀字母繪本到名師大家作品，帶你體會這些經典作品的魅力！

【精彩書摘】

我身邊的家長朋友常常很好奇，為什麼我家兩個孩子總是對書本充滿好奇心，願意聽我說故事。其中一位朋友，想養成家中5歲兒子的閱讀習慣，在一通電話中，提出了不少家長心中的疑問。

友：我兒子很難靜下來看書耶，每次我念書他都像條蟲一樣……你家小孩怎 麼都可以靜下來看書呀？有什麼技巧嗎？

我：閱讀養成，就是用時間換取孩子的習慣養成。從我家哥哥七個月會坐開始，他的外公就拿著一本書，不厭其煩反覆陪讀，其實就只是指圖認恐龍而已，這樣的畫面一天不知道出現幾次。等到他一歲多到美國短居，每晚我都拿一兩本簡單圖畫書，陪他翻翻看看玩玩。5分鐘、10 分鐘都好。假日我就帶他去書店或圖書館，摸書看書聽故事。回臺灣之後，只要適合的故事講座（許多圖書館會舉辦很多免費活動）我就會帶他去。你可以像我一樣，帶孩子逛逛書店或圖書館，或是在家中放書都可以，只要讓孩子隨手拿到書、有書可看即可。

友：蛤！這麼麻煩喔！這樣很花時間耶，我哪有時間？

我：（心裡吶喊著）：每天只要5分鐘就很足夠了！如果無法天天陪讀，隔幾天陪讀一兩本並不難，我身邊有許多雙薪家庭的爸媽就是這麼做。爸媽也可以利用零碎時間，像睡前說故事、出遊開車播放故事CD、坐公車念讀故事。假日偶爾安排圖書館或書店活動，帶孩子去翻翻書。即使去圖書館讓孩子挑本想看的書一起讀，這些都是很好的閱讀養成。

友：這樣要陪多久呀？

我：養成習慣需要花時間。在孩子識字之前，要先讓他們習慣書本；等他們開始識字，就要協助他們解決閱讀中遇到的問題。到真正能放手，讓孩子獨立閱讀，其實要到小學高年級。

友：那我還是給他看手機好了！

我：手機不是不能看，而是當你真的忙不過來時再使用。但是注意使用時間不要太長，藍光的刺激對正在發育中的孩童影響很大，容易造成眼睛損害。而且，如果爸媽一直習慣用3C產品養小孩，孩子當然就很難喜歡靜態的書籍活動囉！

畢竟，閱讀並非與生俱來的能力，需要爸媽多點耐心，給予孩子時間與陪伴，才能養成。如果母語都須如此，英語閱讀更是需要多點的心力。從事教學這麼久，我從沒看過不愛聽故事的孩子。關鍵在於，希望孩子愛上閱讀的爸媽們，你們願意放下手中的手機，每天撥出5分鐘，陪孩子共讀嗎？

(本文摘自《用親子共讀，玩出0-12歲英語力》/EZ叢書館出版)

【作者簡介】

劉怡伶 (Daphne)

曾擔任培生Pearson教學顧問、敦煌外語書店編輯主任，從事兒童英語教學已逾15年的Daphne，婚後旅居美國數年，從忙碌的職業婦女轉變為家庭主婦，從教導學生到教育自己的孩子，與大小孩子一同玩讀、共讀英語繪本故事，並定期舉行讀書會，鼓勵身邊的爸媽朋友透過英語共讀，開闊孩子視野，著有《親子閱讀趣，悅讀真有趣》，並開設臉書社團「親子閱讀趣」，分享最新的親子閱讀資訊與心得分享交流。

◎ 澳洲昆士蘭科技大學英語教學碩士

◎ 曾任敦煌書局產品研發部編輯科主任及師訓講師

◎ 曾任台灣培生朗文出版ELT教學顧問及師訓講師

◎ 澳洲講師及評核員證照 (Certificate IV in Training and Assessment)

◎ 澳洲幼保員執照 (Certificate III in Children’s Services)

◎ 曾任布利敦美語學校教務主任

◎ 曾任澳洲 Charlton Brown 教學機構幼保課程台灣區 Master Trainer

◎ 曾任語言教育中心及留學機構幼保課程講師

《用親子共讀，玩出0-12歲英語力》/EZ叢書館出版

(中時新聞網)