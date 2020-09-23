【回憶殺】56歲資深女星俞小凡擁有靈動大眼、甜美氣質，代表作品有瓊瑤劇《婉君》、《三朵花》等，頂著瓊瑤女神的封號闖出知名度，是不少觀眾熟悉的面孔，感情方面卻與瓊瑤劇一樣命運多舛，與交往10年的演員翁家明結婚，婚後8年卻被對方背叛，婚姻一度岌岌可危，沒想到衰事未完，2014年又被詐騙4000萬，畢生積蓄幾乎快空。

俞小凡挺過苦情人生

俞小凡本名張興蕙，曾是客運小姐，高挑身材與美貌獲得星探注意，挖掘進入演藝圈，以新人之姿演出電影《新町點菸盤》、《苦兒流浪記》、《心鎖》，後來轉戰台灣電視劇，擁有大量的影視作品，像是《孤星淚》、《京城四少》、《七俠五義》、《天師鍾馗》等，清新的氣質被封「90年代玉女掌門人」。

俞小凡被星探挖掘入行，演出多部瓊瑤戲劇。（圖／中時資料照）

1991年，俞小凡拍攝《望夫崖》結緣同是演員的翁家明，此部戲劇成為兩人的定情作品，愛情長跑10年終於走向婚姻，育有一對子女，被外界視為銀色夫妻，好景不常，2009年翁家明被媒體抓包曾是時間管理大師，掀起軒然大波，夫妻倆鬧到快離婚，俞小凡也一度承受不了外遇陰影，多次淚灑鏡頭前，花了9個多月才漸漸平復心情，翁家明也力挽狂瀾、追回老婆的心，最後俞小凡以一句「日子也要過下去」，繼續維持婚姻關係。

俞小凡與翁家明曾面臨離婚危機。（圖／中時資料照）

未料，2014年俞小凡被詐騙集團騙走台幣4000萬，幾乎將畢生積蓄掏空，所幸翁家明一路相伴，精神才沒有面臨崩潰，正義也在2019年來臨，台北地院判詐騙團員應連帶賠償4359萬元。

俞小凡與翁家明走過婚變風雨，共同度過了19年的風景，一對兒女也逐漸長大成人，全家都是高個子、高顏值。

(中時新聞網)