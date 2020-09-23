最近騎車去加油，無意間聽到加油站打工的年輕人也在聊股票，不禁令筆者想到擦鞋童理論，當積蓄較少的受薪族都在談論股票，似乎意味著現在離高點不遠了。

以近期台股位階、時間軸、匯率等逐一來看，短線上尚未進入大幅回檔的拐點，上周蘋果在新品發表會中，公布新IPAD AIR將搭載台積電5奈米的CPU，激勵台積電股價直逼前高，也帶動台股可望挑戰前高13031點，同時台幣又大幅升值突破29元價位，而今年上半年大幅賣超台股達6千億以上的外資，9月份也逐步買超台股，9月已經買超145億。

由於新冠疫情重挫經濟，全球央行祭出寬鬆貨幣來救市，以美國來說，在半年內就釋出6兆美元，投入債市、股市，或許讀者對這數字無感，但對比2008年金融海嘯，美國QE兩年所釋放的資金才僅僅2兆美元，規模與力度完全不可同日而語，也就是雖然全球經濟重挫，但股市卻頻創高的主因。

本月FED利率決策會議表示目前仍會維持現在的逼近零利率不變，意味著持有現金，不懂得投資只會讓自己手上的現金越來越薄。

在美中從貿易戰進入新冷戰階段，很多供應鏈都將在美中之間選邊站，台灣在這樣大環境下受益良多，過去30年台灣資金、工作機會大外流，但這2年台商回流，資金、工作機會也紛紛回來，再加上台灣在這波疫情表現得宜，也促使美國、荷蘭等國家加大力度對台投資，如同謝金河社長所說：「現在是台灣重新翻轉30年的大契機」。

台灣在地緣政治上是美中對抗的前線，也是全球產業鏈中，半導體代工重鎮、電子零組件、資通訊產品、工具機的製造中心，在短短300公里內很多相關零組件就可以找齊。台灣的角色也隨著國際政經局勢而變動，若沒有與時俱進，就要等著被淘汰。

由於國際油價逐步走低，石油在全球的戰略價值也跟著降低，但是亞太地區反而逐步成為地緣中心，開始走向一個新的開端，過往被邊緣化的台灣，將逐步走向世界舞台，台股的價值將會有新的展現。

在現在詭譎多變的情勢中，唯有「一成」不變，才是因應之道，也就是只有一成不改變，其他九成都會變動，隨時準備好面對機會與風險，才能在多變的局勢走得更遠。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時新聞網)