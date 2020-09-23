美國次卿柯拉克（Keith Krach）日前18日訪台，行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮等人隨行先後赴下榻飯店拜會，但卻引來淡江大學全球發展學院長包正豪批評，此舉是上演「官員朝拜天朝特使的鬧劇」。而總統府發言人張惇涵則PO出總統蔡英文過境美國照片反擊。對此，中華戰略學會研究員張競提出5點反擊。

對於張惇涵貼出總統出訪照片與淡江大學包正豪院長大打口水官司，還有政治人物趁機湊熱鬧，張競說，他個人要提出5大論述反擊張惇涵：

第1，國家處境困難，總統出訪過境美國，相關活動與美方有所默契，至今為止，我國政府特定官員尚不得造訪華府，因此許多行程安排確有其不得不為。在層峰身側服務，作為幕僚實不宜隨意以元首行程照片作為辯論爭理素材，或是政治攻防子彈，此乃處理機要，維護元首崇隆地位必要素養。

第2、美國政務官員來訪，我國並未限制其行動，亦未不准其拜訪我官署，因此相約拜會或是會晤對話，請其安排行程至我相關部會應當無礙。若是訪賓深知禮儀，又無美國政府訓令予以限制，自應如此安排。如今必須讓我國高階政務官員移尊就駕，其實包正豪教授戳穿的是雙方關係良好假象，此方為綠營高層不可承受之重，絕對不是會談地點有何問題，顯然總統幕僚未能認清問題癥結所在。

第3、中華民國總統地位崇隆，美國政要地位不及元首者，前往過境所在處，謁見實乃符合國際禮儀。而美國國務院國務次卿排行地位何在，在美國政務官員中算是老幾，豈可與我中華民國總統類比？

第4、我與包正豪在英國同門師兄弟，與指導教授談論文，就是約在研究室，約指導教授上酒館喝兩杯，就是扯蛋談風花雪月。指導教授從不移駕到博士生研究室，誰該上門去見誰，這是禮貌也是教養。在何種場合與情境談什麼事，那些業務上所接觸到之資料與事證，要能守口如瓶，元首照片不能用來說嘴辯論，這是總統幕僚要有的工作信條。

第5、 2016年6月蔡英文總統出訪巴拿馬，抵達後在機場發表談話，整個場景亂成一團，總統講話時後面機場工作人員來往作業，不但無法順利維護總統威儀，更有人身安全顧慮，這就是幕僚失職，所以日後才有私菸失格事件。

我們只有一位中華民國總統，政治上民眾可以有權表示對其好惡，但幕僚怎能拿總統活動照片來當說嘴辯論籌碼？

(中時新聞網)