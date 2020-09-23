民俗信仰中，不少人相信有人世間有「鬼魂」或「幽靈」的在，而看得到幽靈的人則被認為有「陰陽眼」。不過重症醫學專科醫師黃軒指出，很多自稱有「陰陽眼」、「看到鬼」的現象其實來自於一些身體的小毛病。且排除眼睛病變、腦袋病變、精神疾病外，大部分都可以治癒。看見幻影，最好求助醫生，不要拖延病情。

黃軒醫師表示，很多人眼睛反覆出現「視覺幻影」就以為是看到鬼了，其實這並不一定是陰陽眼，或是有精神疾病，而是人類的眼睛系統或大腦產生了病變。視覺幻影通常發生在照明不良或黃昏時刻，當病人眨眼、點頭或開電燈後，幻象通常就會消失。

而視覺幻影種類也很多，有時是黑白、靜態或動態、清晰或不清晰等，都有可能；有時候，幻象也會與實際的周遭事物作結合，如看到一位幻象人物坐在房間的椅子上。甚至，有時視覺幻影會帶有威脅性，或是看到兇惡的怪物。

視覺幻影種類也很多，有時是黑白、靜態或動態、清晰或不清晰等，都有可能。（示意圖／Shutterstock）

但根據英國醫學雜誌《刺絡針》（Lancet）的報導，許多視力不良的老年人都看過「實際上不存在那裡的東西」，也就是俗稱的「陰陽眼」。在一次調查中，500個視力障礙的病人中，就有60位承認他們有視幻，聲稱他們「看到鬼」。在視力不好的人口中，視覺幻影的盛行率約在11-13％。

也就是說，視覺障礙在老年人中算是相當普遍，各種眼睛病變包括：視網膜斑狀性退化、糖尿病視網膜病變、角膜損傷、白內障等。通常經過眼睛手術治療，都會使幻影消失。還有大腦病變，如：腦血管疾病、腦炎，或是失智；精神疾病如：精神思覺失調、酒癮、藥癮者，也會出現幻覺和妄想。另外也要注意營養不良者，偏頭痛發作、發燒、電解質不平衡等其他病變引起的幻覺。

黃軒醫師表示，很多人「看到鬼」後，會去找師父或去深山治療，其實都在延誤病情，嚴重可能造成不可挽回的遺憾。其實很多這種疾病，透過現代眼科雷射手術和精密的儀器，都能夠根治。黃軒提醒，以後如果深深邊的人突然「有陰陽眼」、「看到鬼」，記得請他們去看眼科醫、神經科、精神科醫師。這並不是「卡到陰」，而是身體的健康警訊。

(中時新聞網)