聯合國大會在新冠疫情蔓延下，史無前例的舉行視訊會議大會。美國總統川普和大陸國家主席習近平的講話最受到矚目。川普和習近平在聯合國的發言代表了兩國對世界未來發展走向的基本立場。比較之下，習近平比川普為世界描繪的願景可能更能爭取各國民心。

一如預期的，川普在演講時再度甩鍋北京，表示“要聯合國讓中國政府和他們控制的世界衛生組織將疫情蔓延到世界負責”，在國內常常被環保人士抗議的川普指控大陸污染環境，傾倒海洋垃圾、破壞珊瑚礁，過度捕撈影響生態，且碳排量高達美國的2倍。而在各國普遍關注的疫苗上，川普強調了美國3款新冠疫苗都已進入實驗最後階段，但可惜吝於承諾幫助廣大的發展中國家甚至也沒有提到和盟友之間的協作。

習近平在發言時則強調維護多邊體系的重要，表示「大國應該有大國的樣子，展現擔當」。承諾向發展中國家優先提供疫苗等全球公共產品，並宣布會提供額外5000萬美元的人道計劃基金，結合北京先前提供的20億美元對發展中國家的援助基金，發展中國家在疫情下肆虐下的選擇當然會向北京傾斜。

兩人的發言，也剛好印證了皮尤研究中心在15日發布的最新針對美國主要盟友的民意調查，美國因應對疫情不利而在國際上形象大跌。而在美國全球的13個主要盟友中，只有15%的民眾認為美國很好的應對了疫情，對川普的信心更創下了新低。如果結合美國在西歐9國，澳洲，加拿大等11國民眾都認為大陸而不是美國是經濟超強這個基層民意來看，川普的美國優先在世界範圍內加劇了陸長美消的趨勢。

(中時 )