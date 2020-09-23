80年代紅極一時的香港女星翁美玲，當年在黃日華版《射鵰英雄傳》中，把黃蓉的古靈精怪與刁蠻任性詮釋地入木三分，一聲清脆地「靖哥哥」迷倒觀眾，任誰也想不到，這位「最美黃蓉」最終走上輕生一途，結束短短26年生命。然而就在翁美玲逝世35年後，香港資深演員秦煌也透露曾在她過世2天前，發現其不對勁。

秦煌在香港演藝圈打滾44年，曾在黃日華版《射鵰英雄傳》飾演周伯通一角，也對女主角翁美玲印象深刻。據香港01報導，秦煌其實在翁美玲過世前2天，看見她獨自1人在樓梯間啜泣，「我不記得是什麼戲，後來就換張曼玉上來。」

秦煌透露與翁美玲基本上什麼事都會聊，若翁美玲哪場戲演不好，他也會直說，大讚翁美玲很受教。接著秦煌又感嘆，其實年輕女生的感情事，我們不方便介入，就算知道，也沒想到會這麼嚴重。

翁美玲1985年驚傳在家中身亡，震驚香港演藝圈。由於她去世前曾爆出與湯鎮業在化妝室激烈大吵，還哭吼：「我們分手算了！」加上當時翁美玲、湯鎮業又分別與其他人傳緋聞，令外界深信翁美玲乃是為情想不開，於是湯鎮業也成為箭靶，從當紅小生一夕淪為人人喊打的渣男。

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(中時新聞網)