921地震過了21周年，許多人回想那天仍心有餘悸，當時土耳其救難隊第一時間抵台搶救，讓很多民眾把這份恩情謹記在心，土耳其籍藝人吳鳳就透露近日收到許多網友感謝的私訊，讓他回想起21年前，其實是台灣先幫了土耳其。

吳鳳22日在臉書PO出一張1999年土耳其救難隊來台救災拍攝的照片，表示在921地震發生後幾天，土耳其AKUT救援協會立刻來台灣幫忙，台灣跟土耳其人民中間因此開始建立友誼的橋樑，近日吳鳳更收到許多台灣人傳訊給他說：「謝謝土耳其當年的幫忙跟付出。」

21 年以前的今天，台灣發生地震後的第一個日子，地震的力量很大造成龐大的損失，包含生命。過了幾天，土耳其AKUT救援協會立刻來台灣幫忙，因為他們的幫忙台灣跟土耳其人民中間開始友誼的橋樑。昨天許多台灣人寄給我message... 由吳鳳 Rifat 發佈於 2020年9月22日 星期二

接著吳鳳就表示大家忘了一件事，「999 年的8 月 17 日土耳其發生7.4 大地震造成幾萬人喪生，當時土耳其資源很不夠，當下台灣也馬上伸出援手來幫忙土耳其。」

吳鳳說，21年前因為台灣的主動幫忙先建立兩國之間的關係，在台灣需要幫忙的時候，土耳其也來南投進行救人任務，大家都沒忘記這些英雄，「因為有他們今天土耳其人更認識台灣，台灣人民也對土耳其有更大的熱情。」

最後，吳鳳更感動表示：「我也代表全土耳其的人民再一次跟台灣人民說：謝謝你們當年給我們的幫助。我一定要更努力讓我的家鄉更認識台灣，在國際舞台上給台灣所需要的支持。」

(中時新聞網)