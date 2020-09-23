立委蘇震清涉貪遭起訴，移審法院時稱自己考大學時英文0分，沒有能力在海外生活。對此，資深媒體人羅友志表示，他聽過很多奇怪的理由，但「考0分」是真的很好笑，他也第一次聽到這種理由，並分析檢方可以利用他的心態獲得更多證據。

羅有志22日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，他跑這麼多司法的案子，千奇百怪的理由，大概都笑過了，「這個大學考0分倒是真的滿好笑的，我還真的第一次聽過」。

羅友志指出，以前關在看守所裡面的人想要求交保，有些人會裝瘋賣傻，弄到他同房的人受不了。因為這些人一聽到說繼續關，腳都軟了，都會絞盡腦汁想各種理由，說身體不好應該算其中比例較高的。但是大學考0分，沒辦法在外面生活，在海外生活一定要用到英文嗎？到美國都有唐人街，「你跟我講說一定要中文才活得下去？有人移民美國20年到現在連英文都不會講」。

對於蘇震清想用這樣的理由換自由，羅友志覺得蘇勇氣可嘉，並指要他講自己高中數學考幾分都不敢，覺得很丟臉，「而我們的委員為了換得自由，願意自爆」，並分析蘇震清求交保的理由，凸顯出他非常想重獲自由。而檢察官也會利用這點，讓他們拿東西來交換，「講實話、再爆誰、不然汙點證人」，而若發現這樣做還不構，他們就會繼續想方設法。

羅有志說，這個案件只有李恆隆一人獲得自由因為她轉汙點證人，雖然還有刑期但得減，現在可以交保，「因為他出去了，才可以給其他人看」，而蘇震清最想獲得自由，因為他養尊處優慣了，所以檢察官和法官一定可以利用他這個心態 可以獲得更多證據。

(中時新聞網)