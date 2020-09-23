對虔誠的素食者來說，吃到一點肉末都是大忌，也有不少人許願成功後，都會吃素還願。一名女網友為了還願吃素，結果點了素食鍋後卻意外吃到肉片，導致她還願失敗破功，直呼對不起神明，事後反應卻遭店家嗆「以後別再叫我們家了」，讓她崩潰。

女網友在臉書《爆料公社》控訴，自己為了還願吃素，點了素食鍋竟然吃到肉末，向店家反應，對方卻否定，表示原PO這一鍋是另外特地煮的，不可能有肉末，雙方商談未果，最終店家火大怒嗆原PO「以後別再叫我們家了」。

女網友為了還願齋戒吃素，卻意外吃到肉片，跟店家反應反被嗆「別再來了」，讓她好崩潰 (圖／爆料公社)

原PO表示，因為自己有許願，所以現在吃素還願，卻因為這樣破功，而且還是還願最後一天，讓她相當無奈，老闆的回應更讓她難過不已。

貼文一出後也引發網友討論，有網友表示：「一看就知道是大鍋煮的結果」、「店家也太扯，自己失誤怪顧客」、「店家還惱羞耶」、「以後別再去了」、「求店名，列入黑名單」，但也有人認為「心誠則靈，既然不是故意吃到也沒什麼好計較」、「心不淨要吃素才會安寧，佛祖人家給他什麼就吃什麼，也沒說給他肉吃挑出來丟掉，都是後人胡思亂想自己設定的，跟民俗專家一樣想些東西搞些錢花」、「吃素是為了減少殺生，為了還願吃素根本違背本意了」、「吃素許願能達成？大概跟佛教團體放生眼鏡蛇，說唸過經無毒」。

(中時新聞網)