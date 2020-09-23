看好預售屋市場衛浴設備需求，凱撒衛浴的品牌力是最佳競爭力。（盧金足攝）

凱撒衛浴董事長蕭俊祥說，從土法煉鋼到躋身亞洲市場排名，一路走來以價格實惠、CP值更高。（盧金足攝）

凱撒衛浴占地140坪的「瓷藝光廊」台中店22日開幕。（凱撒衛浴提供／盧金足台中傳真）

凱撒衛浴勇奪八屆「台灣精品獎」的實力，客人口碑是最佳行銷。（凱撒衛浴提供／盧金足台中傳真）

台灣漸進入老人社會，銀髮族居住環境的需求，帶動體貼長輩使用安全、方便性的衛浴設備市場大幅成長，凱撒衛浴董事長蕭俊祥22日出席「瓷藝光廊」台中店開幕時表示，以銀髮族設計的衛浴設備，只要多一點用心，長輩起身或坐下更省力，為何能深入了解？高齡父母與岳父母就是他觀察的對象，「無法滿足客人，就無法做生意」，要以種類多，價格親民的小米為標竿。

台灣衛浴前三大品牌的凱撒衛浴，區域經銷 20家，全台銷售點超過2000家，修繕市場高達八成市占率，蕭俊祥近年看好預售屋市場，在北中南設立「瓷藝光廊」，以乳白色系為主視覺，秉持陶瓷衛浴「時尚簡約」定位，使用率高的衛浴設備，除高價的國外產品，正港台灣的產品，設計增加坪效，實用性高值回票價。

「明年將推出研發多年的百萬馬桶、銀髮族馬桶產品、臭氧龍頭」，蕭俊祥投入衛浴市場，創意十足，還多了一份體貼長者的心，他希望設計幫助銀髮族保有生活自尊的衛浴設備，馬桶高度稍做改變，長輩從馬桶起身時，即可更省力，生活自理，不必增加家人負擔。

他認為，要讓人人用得起，合理售價重要考量，還有臭氧龍頭抗菌產品，一般民眾平常就能享用乾淨用水。

蕭俊祥表示，衛浴設備銷路競爭，凱撒衛浴近年開發出的面盆台面無接縫產品、智慧偵測小便斗、無水箱無死角數位馬桶、不搖晃按壓彈出自動抽屜等，新產品持續成為市場驚艷焦點，凱撒衛浴成立初期，每年投入營業額2％在研發工作，勇奪八屆「台灣精品獎」的實力，客人口碑是最佳行銷。

目標是打造凱撒成為「衛浴界的小米」，蕭俊祥說，從土法煉鋼到躋身亞洲市場排名，一路走來以價格實惠、CP值更高，「小米」啟發，讓凱撒衛浴在亞洲市場排名節節高升，全台四家「瓷藝光廊」年底陸續完成開幕。

他希望直接面對一線消費者、設計師，加上電商頻道、售後服務「衛浴管家」、上架「呼叫水電達人」APP，展現稱霸台灣衛浴市場的霸氣與企圖心。

凱撒衛浴占地140坪的「瓷藝光廊」台中店22日盛大開幕，大台中不動產開發公會理事長王至亮、台中市建築經營協會理事長邱名仕、台中市衛生設備公會理事長陳武奇等人都到場祝賀，董事長蕭俊祥預估今年業績有15％的成長力道，尤其房地產加溫，預售屋市場衛浴設備需求大，凱撒衛浴的品牌力是最佳競爭力。

(中時 )