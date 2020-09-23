第三屆「愛之日常音樂節」將在11月28日於北流盛大舉辦，邀來劉若英、蘇慧倫、蔡健雅、安溥、戴愛玲、阿爆、光良、蕭煌奇、桑布伊以及金曲天團「佛跳牆」共十組豪華卡司，將從下午接力開唱到晚上，搭配戶外公益市集及知名DJ熱鬧助陣。

戴愛玲、桑布伊曾參與第一屆「愛之日常音樂節」，其餘八組藝人都是首次為愛「聲」援；光良、蕭煌奇兩位情歌天王都曾為主題曲〈現在開始做朋友〉獻聲，而蘇慧倫、劉若英、蔡健雅、今年金曲入圍大贏家阿爆都將輪番開唱。

光良預告將演唱2000年創作給梁靜茹的〈勇氣〉鼓勵大家面對人生各種難題，佛跳牆則挑了〈給你看〉這首歌期許每個人都應該活出自己的顏色、勇敢地讓別人看見本來有的色彩，戴愛玲則要送給大家〈暗了亮了〉這首歌提倡在愛之前不分性別年齡貧富差距人人平等。

而蔡健雅則獻上〈Beautiful Love〉要大家用愛支持平權關懷愛滋，桑布伊要帶來新專輯的歌曲〈擁抱〉來訴說人與環境之間的愛與包容；而劉若英特別選了「快樂天堂」這首歌，她表示：「當年聽這首歌，是一種單純的快樂，不會去追問『真的有快樂天堂嗎？』現在再唱這首歌，從不敢追問，到不斷告訴自己『唯有相信、才能擁有！』。」

(中時 )