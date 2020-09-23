在去年向部分使用者開放銀行存款產品後，手握超過10億用戶的微信支付正計畫加碼存款市場。據《上海證券報》報導，微信支付中除錢包裡的「銀行儲蓄」服務，理財通平台上也新增銀行子項，目前展示上海銀行以及微眾銀行的定存產品。理財通相關人士透露，上述功能正處在測試階段，只是展示連結，僅部分使用者可以看到。

近年大陸通過互聯網線上管道賣存款產品不少，例如支付寶、京東金融、美團等。顯示銀行拓寬攬儲管道、互聯網平台也入局兆元級別的存款市場。觀察相較其他平台，騰訊在存款市場起步略晚，2019年10月才開始試水銀行定存產品。

另據《半島都市報》指出，最近兩年的一個新趨勢是，大陸國有大行也開始頻頻牽手互聯網巨頭銷售定存產品，特別是今年5月工商銀行在支付寶平台上線3年期存款產品。稍早1月工行也先將1年期存款產品搬上支付寶，並透過資料顯示，今年5月工行的1年期定存產品規模比上線首月大增7倍。

(旺報 )