即將迎來投運1周年之際，北京大興國際機場22日迎來第1000萬名旅客，預計到2020年底，大興機場旅客輸送量將達到1600萬人次。而目前統計大興機場的單日最高航班量突破660架次，單日最高旅客量突破9.2萬人次。

據中新網引述大興機場副總經理孔越表示，今年底雄安樞紐將會建成，屆時京雄城際將通過雄安樞紐到達大興機場和北京西站，將大興機場和北京西站緊密聯繫起來。

隨著疫情的持續好轉，大興機場旅客量正在恢復。目前機場單日最高航班量突破660架次，單日最高旅客量突破9.2萬人次。截至9月21日，大興機場累計完成航班起降8.4萬架次，貨郵輸送量約3.9萬噸。

觀察9月以來大興機場航班增速位居全大陸機場前列，其中最熱門航線之一的廣州航線日均旅客量達到9600多人次。

孔越也介紹，疫情前大興機場旅客人數單日約為4.6萬人次，現在平均每天旅客量在9萬人次左右，航班數已恢復至每天460架次左右，其中大陸國內航班已經全面恢復。

(旺報 )