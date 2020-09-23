曾獲第26屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的慢慢說，第三張專輯《1＋1＜3》再次入圍第31屆金曲獎「最佳演唱組合獎」。非常熱愛現場演出的他們，一直都很感謝粉絲們的力挺，在9月20日於角落音樂餐廳舉辦《生活來點Soul》演唱會，慢慢說表示：「2020年發生了很多事情，希望大家可以透過我們的音樂得到撫慰。」

演唱會上邀請到人氣YouTuber志銘與狸貓，他們特地為了慢慢說獻出人第一次現場演唱由沈志方製作的〈怎麼可能忘了你〉，這首也是黃阿瑪相遇十週年的主題曲，而超高人氣貓咪黃阿瑪則是派出分身到場全程與眾人同樂，志銘與狸貓因為第一次面對這麼多人唱歌，坦言真的很緊張，一度覺得還是在家唱給貓聽就好。台上四個人聊著聊著不禁又聊起貓經，利得彙想到自己家中的貓日前發生癲癇讓她很緊張，吉他手沈志方則提醒大家不要像他以前什麼都不懂地把手伸進貓嘴裡，結果貓看醫生時，他也去打破傷風針了。

(中時 )