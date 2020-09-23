江靜推出首張個人專輯《挺好的 江靜》，邀來本色音樂大師兄張震嶽、MC HotDog熱狗、頑童MJ116瘦子以及大淵合作，而本屆金曲準歌王張震嶽更是操刀2首，除了量身定做〈都挺好的〉，再推最新歌曲〈未來〉，有趣的是MV劇情巧撞近期好萊塢夯片《天能》倒轉手法，替MV增添不少亮點。

江靜為了MV學了3堂現代舞課，第1天明顯看出舞蹈動作很生澀，第2堂進步神速，第3天就把舞蹈都學起來了，被公司同仁大讚是「天才舞者」。但江靜表示自己的記憶力超差，拍〈未來〉MV當天忘記帶隱形眼鏡，被虧是「金魚腦」，她也加碼爆料，笑曝頑童的瘦子曾出差忘記帶內褲，導致一周沒內褲穿，才剛笑完就發現自己出門沒穿內衣。這回舞步能記起來是反覆看示範影片，以及老師細心分解教導動作的成果，雖然記性不好，但也有好處，就是「不記仇」，她笑稱：「我不是心胸開闊，是記憶力爛。」

該曲MV詞曲由張震嶽一手包辦，江靜說：「整張專輯裡唯一1首不是江靜寫的歌，第一次享受有人幫我詞曲。」她首次只顧唱，以及挑戰跳現代舞，她說：「看完MV告訴我跳得很好，我只接受表揚不接受批評，你管我好不好，我現在很過癮，跳舞又唱歌，都不是我擅長的。」其實10多歲時她曾學過短暫的街舞，後來在大陸愛上一位饒舌男孩，就為愛改了興趣，她也糗自己：「反正舞也跳不太好。」雖然最後沒追到對方，但該位男子仍是她很好的朋友。

(中時 )