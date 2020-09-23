第50屆全國技能競賽於17日在南港展覽館舉辦，今年首次將青少年組納入競賽中，基隆市武崙國中與正濱國中首次推派選手，初試啼聲就表現亮眼，雙雙獲得佳績，武崙國中徐浩軒同學獲得油漆裝潢（漆作）職類青少年組金牌、正濱國中吳泓緯則獲得電機電子職類青少年組銅牌，而基隆市、新北市獲勞動部邀請分享技藝教育向下扎根經驗的唯二縣市，教育處長林祝里向勞動部長等全國職探專家分享本市如何讓學校有感、全面推行國小職業試探、技藝教育課程修習比率為北北基之冠，與國中首創醫護職群及首創辦理競賽、多元營隊等技藝教育亮點。

市府指出，基隆共有三名國中技藝競賽獲獎學生代表參加比賽，而參加武崙國中「土木與建築職群」技藝自辦班的徐浩軒在國中技藝競賽中獲得第一名後，繼續邁向全國分區比賽並獲得銅牌，他表示，自己在晉級決賽前夕感覺到自己不在比賽狀態中，所幸在老師開導下，調整好心態重新出發，才能在這次大賽中一舉奪得金牌；

獲得電機電子職類青少年組銅牌的正濱國小吳泓緯有了參加基隆商工辦理的「電機電子職群」技藝班基礎與經驗，在面臨全國大賽時仍不免感到緊張，只能抓緊時間與指導老師不斷討論、練習，兩位同學在地方技藝競賽中，雖已是佼佼者，但從技藝教育出發邁向全國大賽道路上也還是戰戰兢兢，勉勵自己時時刻刻精進技藝的磨練。

林祝里表示，基隆分三年逐年建置完成3所職探中心，並提供國小高年級學生100％的職業試探機會，除了每個人都可進行職探體驗外，還會向上銜接國中技藝教育，基隆市開辦了14個職群技藝班，這次獲獎的兩位同學，今年就透過特色招生與技優甄審管道，分別進入瑞芳高工室內設計科與大安高工電子科就讀，獲獎是對學生及教師的肯定，也期待他們在技職教育道路上能夠繼續發光發熱，未來成為基隆市技職教育的典範，讓基隆學子適性發展，前途無限。

(中時 )