人民的納稅錢白白送給333名的薪水小偷？非洲奈及利亞的尼日爾州政府，近日調查發現有333名的假公務員，捏造身分爽領薪水的情況。據了解，這333名的假公務員，主要來自國家衛生部會計部門的中高階主管，以及底下的基層員工，這些員工在剛不久前都已遭到裁員，另外在薪資表單裡的27000名員工，只有15907位是貨真價實的準公務人員。國家2年內花費在公務人員的薪資上，高達50億奈拉(3.7億台幣)，其中有一大部分竟然是支付給幽靈員工。尼日爾州公務員薪資管理和審查委員會的主席潘迪（Ibrahim Mohammed Panti）表示：「假公務人員爽領薪的真相，在政府部門內過於根深蒂固，目前仍無法完全將這個情況徹底解決」。

尼日爾州公務員薪資管理和審查委員會的主席潘迪說明，近日發現政府單位內有存在將近11093位的假公務員存在著，其中有333名冒充身分的人，欲尋找時皆早已死亡，這些造假的公務人員多半主要為會計部門的中高階主管，以及多數的基層員工，然而這些薪水小偷有80名已在不久前將其裁員除去。

潘迪還表示，他發現在薪資單上有高達1029名員工，幾乎從來沒有出現過。潘迪補充說明，將會通知這些員工出席並進行審查會議，若是到時沒有出現的人，就會被視為幽靈員工。承辦這項業務的專員透露，在解僱這些幽靈員工前，將會進行全面性徹查，此番想法也讓該州的所有政府官員，意識到這是個非常嚴重的問題。

潘迪認為，假公務人員爽領薪的真相，在政府部門內過於根深蒂固，目前仍無法完全將這個情況徹底解決，仍必須持續的努力，才能將這個弊端解決徹底。

(中時新聞網)