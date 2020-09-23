瑞工「漆作大師」有接班，學生全國技能競賽狂奪好成績。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞工「漆作大師」有接班，學生全國技能競賽狂奪好成績。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳高工的室內空間設計科創立於107年8月，是東北角唯一與室內設計相關的特色類科，雖然成立僅有兩年的時間，但是該科設備齊全、治軍嚴謹、師生素質均優，在21日的第50屆全國技能競賽中創下好成績，在有「漆作大師」之稱的蔡須全老師指導下，「油漆裝潢（漆作）」職類中榮獲了「一金牌、二優勝」的優異表現，可說是首戰即告捷，在東北角高中職學校中傳出佳話。

瑞工指出，今年全國技能競賽恰逢第50週年，勞動部特別以「2020國家技能週」的方式擴大在南港展覽館辦理，一共有青年組（21歲以下）52個、青少年組（13-15歲）13個職類，共有948名的選手參賽，包括機器人、家具木工、造園景觀等不同類別，活動現場以國際賽事的規格打造，有技能界的奧林匹克競賽之稱，而在下午舉行的閉幕式暨頒獎典禮中，由總統蔡英文與勞動部長許銘春親自擔任頒獎人，並勉勵選手們要「用技能貢獻世界，讓世界變得更好」。

瑞工表示，室設科在這次比賽中表現優異，「油漆裝潢（漆作）」職類中榮獲了「一金牌、二優勝」，室設一徐浩軒（武崙國中畢業）榮獲青少年組榮獲金牌第一名、室設三的康立禾（建德國中畢業）榮獲青年組第四名，另外，室設一的吳宇彥（瑞芳國中畢業）榮獲青少年組第五名。

瑞工指出，自武崙國中畢業的徐浩軒，曾經榮獲基隆市國中技藝競賽木工職類第一名、全國技能競賽北區初賽第三名，他在國中技藝班的學習過程中，一直都是主動積極，有不懂的地方都能問清楚，做事從不馬虎，在課後打掃也是留到最後，將教室整理乾淨後才離開，認真又積極，在國中畢業典禮後到瑞工培訓的過程中，並每天總是準時到校做基礎練習，就算是只有一個人，也能忍受孤獨，不怠惰，過程中難免遇到挫折，但在幾次心理建設與鼓勵之後，恢復自信，繼續努力。

瑞工表示，建德國中畢業的康立禾，曾經榮獲第49屆北區初賽第五名、第50屆北區初賽第三名，他的爸爸是產品包裝設計師兼刺青師，爸爸的美術天份非常高，從小就建議對空間概念也不錯的他能朝室內設計領域發展，並在每天放學鐘聲響後就馬上到選手室進行練習，就連假日也不例外，因為他深知「不努力，永遠不可能成功」。

瑞工補充說，畢業於瑞芳國中的吳宇彥，曾經榮獲新北市國中技藝競賽木工職類第一名、全國技能競賽北區初賽第一名，他在國中技藝班的學習過程中，專業技術一直都是最好的，反應快更能舉一反三，在國中畢業典禮之後，也就馬上到瑞工進行基礎訓練，除了老師的指導外，也能找尋不同方法嘗試，具備自信心與挑戰心。

瑞芳高工校長顏龍源表示，感謝室設科蔡須全老師與曾尹君主任的共同辛勤指導，讓瑞工全校師生都能一同分享這個榮耀，也要感謝武崙國中和瑞芳國中推薦優質的技藝學生到瑞工相關類科就讀，更要感謝新北市教育局與學校實習處的幕後協助與後勤支援。

(中時 )