美國國務院國務次卿柯拉克日前來台，但過沒幾天，駐美代表蕭美琴卻將推特(Twitter)上的個人簡介改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），引起政壇關注。對此，資深媒體人趙少康在節目嚴肅表示，隨著美國總統大選時間趨近，不能排除美國總統川普為了選情，在「驚奇10月」派國務卿蓬佩奧來台訪問。

駐美代表蕭美琴 推特。(圖/翻攝自 推特)

《YAHOO TV》政論節目「鄉民來衝康」22日邀請資深媒體人趙少康、尹乃菁、國民黨副秘書長李彥秀、新北市議員葉元之、前國民黨中常委林家興、網紅四叉貓上節目，談近期共機擾台及「美中台」三邊關係。

李彥秀在節目中表示，「美國在台協會AIT」先前曾邀宴國民黨立委，但因為時間談不攏，目前兩邊時間還不斷在約。對於國民黨美國政策，李彥秀說，美國是中華民國、台灣最好的盟友，在很多議題上應該多互相幫忙，對在場的林家興曾推動「中華民國返聯特攻隊ROCUN」活動，她個人認為，與其「台美關係」這麼曖昧，「我們應該積極想辦法趕快跟美國建(復)交，委請美國協防台灣，讓台灣有更多的保障」，但現實面是要入聯要聯合國安理會及眾多會員國同意，這並不容易。

趙少康接著說，建交的主張，不應是李彥秀自己提，而是國民黨應該要有一個論述、態度出來表示。他強調，「國民黨、民進黨、北京當局要思考一件事，那就是美國總統川普在『驚奇10月』會做出什麼事這很難講，搞不好10月美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)就到台灣來訪問，搞不好美國10月就考慮跟台灣復交」。

趙少康嚴肅表示，他不是開玩笑，不要以為完全不可能，「川普若為了他的選舉，什麼都幹的出來，如果真的這樣的話，國民黨要怎麼面對？北京要怎麼面對？這都要想清楚、沙盤推演都要做的」。

對於有網友質疑趙少康此話「違憲」，因為憲法規範就是兩岸統一，但趙少康反問，「憲法規範兩岸是統一沒錯，但何時統一？憲法沒說，至少台灣不獨，不獨就不會違憲，兩岸和平才是最重要的」。

趙少康並認為，不管怎樣，國民黨「親美和陸」的路線一定要講清楚，兩岸也該坐下想一套一勞永逸的和平模式。此外，據他個人觀察，目前兩岸不具備統一的基礎，大陸人自己或許也很清楚，真的把台灣拿下，也是個燙手山芋，現階段根本不必急，最後，對於蕭美琴自稱「駐美大使」，是不是真有什麼暗示？他重申，川普為了選舉，真有可能幹的出來。

對於台美建(復)交可能性，前總統陳水扁8月13日亦曾在臉書貼文提及，美國近年來通過的友台法案，包括《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台北法案》、《台灣安全法案》，不可否認現在的川普政府，對台灣的友好度是1979年斷交以來之最，不能排除建交可能性。

(中時新聞網)