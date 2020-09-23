連連暴漲成災！基隆終召開整治防洪說明，盼力解「淹水老毛病」。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市於12、13日發生強降雨，造成大武崙溪暴漲、多處積水，對於大武崙溪整治、清淤工程成為一大考驗，立法委員蔡適應於22日邀請水利署第十河川局、市府工務處、安樂區公所等進行研討，第十河川局長曾鈞敏指出，政府將推動的短、中、長期整治方案，並將成立「防災社區」以應對各種氣候異變及災情的發生。

曾鈞敏表示，首先短期方案會將過去大武崙水災之後，由第十河川局代位協助市府施作，正式全面推動包含大武崙工業區小型抽水及調整池、大武崙溪支線排水防洪牆、大武崙溪消防局瓶頸段改善、基金一路防洪牆及堤後排水與抽水井設置、十河局機動支援抽水機、補助安裝擋水閘板、協助基隆市政府輔導成立防災社區、以及市府定期清淤等等，都有在此次強降雨達到效果。

曾鈞敏說，目前還有中期和長期的部分，例如：大武崙工業區雨水收集系統、順興橋至民樂橋段改善工程、情人湖下游滯洪池、大武崙棒球場運動及滯洪園區、大武崙支線排水改善、上游截水道等，各項都與基隆市政府密切配合中，尤其是滯洪池和分洪道的部分，尚需要多方溝通、報請國發會來核可，降低對市民、漁民、環境的影響。

工務處河川水利科長張延良表示，市府很嚴謹在看待大武崙溪整治，也請經濟部水利署水利規劃試驗所來協助改善各個瓶頸段，尤其是相關規劃都已請專業水利技師來設計，市府在現有的河道和腹地會整體規劃，待設計規劃完成，會邀請里長、市民朋友一起來聽取說明。

議員張之豪表示，這次的強降雨，雖然多處積水但是水退的速度很快，不過如果水在多一點點，可能又會有大的災害發生，所以這次的會議，我也要求里長們所提到的瓶頸段，希望工務處一個一個來檢視，並且把規劃設計拿出來讓我們知道，尤其是中長期的方案，把能做的盡力做好。

對此，蔡適應表示，政府積極爭取經費、改善之前的百年大水，經過四年努力終於協助將短期方案完成，很幸運的部分在今年沒有傳出太大的災情，尤其是這次每小時單位雨量，甚至還超過2017年那一次，有效的制止災害的擴大，不過，我們沒有辦法預測未來如果有更大雨量時，是否短期方會承受不住，所以將由第十河川局和工務處施作最重要的幾個護岸和橋梁，他強調，未來將爭取前瞻基礎建設預算來支應，而分洪道的部分，完整的規劃報告書會在年底出來，屆時再邀請各單位來召開相關的說明會，希望將中長期方案來完成，保障市民朋友的生命安全。

(中時 )