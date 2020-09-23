2022台北市長選舉各政黨熱門人選蠢蠢欲動，民進黨、國民黨與民眾黨都各有支持，更有不少民調已經開始調查，其中，有一個亮點引起熱議，就是各個民調皆把民進黨內呼聲很高的現任基隆市長林右昌納入調查選項，對此，林右昌於22日受訪時指出，他只把力氣花在市政，其他跟選舉有關的議題，他沒有在注意。

林右昌說，他的身分是基隆市長，最重要就是把基隆市政工作做好，明年還有基隆城市博覽會將舉辦，到時候會將整個城市當作展場來規劃，更會帶給全世界的旅客全新且整體性更強的基隆城市面貌及具有港都風的全新遊程，請民眾期待。

針對記者詢問是否選台北市長，林右昌則說，這種問法是挖洞給政治人物跳，他目前專心做基隆的市政工作，希望大家張大眼睛看基隆的改變，及城市的魅力。

最近多家媒體分別針對國民黨、民進黨與民眾黨可能投入台北市長選舉做民調，基隆市長林右昌都被納入選項，而林右昌近年在民進黨內人氣大漲，除副總統賴清德的舅舅童永日前祝福他未來高升入閣，或高票當選台北市長外，日前台北市議員許淑華到基隆參加活動時，也直言自己會向黨中央建議，邀林右昌參選台北市長，連手握年輕票群，並有「港湖女神」之稱的台北市民進黨立委高嘉瑜，在回到基隆老家時都表示，林右昌施政非常好，她相信市民都會樂觀其成。

(中時 )