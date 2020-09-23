黃姓被害人的機車排氣管，遭牛肉麵店員工塞滿絞肉。（翻攝臉書《爆料公社》）

1名民眾在9月15日，將機車停在南屯區市政南二路一家牛肉麵店旁巷道，未料晚上去騎車時，卻發現機車竟遭人惡搞，除排氣管被塞入絞肉外，連手把也遭人蓄意塗得油膩膩。經報警並調閱監視器，發現是牛肉麵店的2名店員所為，因不滿民眾停機車影響店家停車，才刻意挾怨報復。

警方指出，惡搞的兩人事後發文道歉，一度卻是「複製、貼上」，被害人認為無誠意揚言提告；經警方協助調解後，店家同意賠償6萬6000元和解，被害人扣除維修等費用後，將餘款4萬5000元捐助公益。

網友在臉書《爆料公社》發文說，朋友機車是停在牛肉麵店旁邊的巷道，並非是停在店家門口，該處也沒有畫紅線，停放處的左邊是熟識友人家的車庫；15日上午停好車後去上班，晚間9時許下班去騎機車。竟發現機車排氣管被塞入油膩膩的豬碎肉，手把也都被弄得油膩膩。

警方表示，被害車主調閱監視器畫面並報案，發現竟是牛肉麵店2名店員搞的鬼，店家起初沒有和解的誠意，甚至說「那只是小朋友無聊的行為」，直到他在臉書爆料後才有回應，要涉案的兩人道歉。

警方說，惡搞的兩人，卻在留言處貼出幾乎一樣的道歉文，還強調「這件事是我個人行為，與店家無關。這件事已交由警方協助處理，案件釐清期間，請勿在爆料及 google 等妄下評論，謝謝大家。」讓被害人不滿，揚言要提告毀損，店家才發文道歉，並積極與被害人談和解。

原PO於22日在《爆料公社》發文，表示已與牛肉麵店家達成和解，對方同意賠償6萬6000元，被害人扣除機車修繕費、洗車清潔費、律師寫和解書的費用後，剩餘4萬5000元，全數以被害人以及牛肉麵店之名，捐給位於南投縣埔里鎮的阿尼色弗兒童之家。

警方強調，被害人黃姓車主持監視器畫面報案，確認嫌疑人是從牛肉麵店走出來，彭姓、黃姓兩名涉案員工也承認犯行，動機是不滿被害人停車位置影響店家停車，雙方和解一度破裂，被害人才上網爆料；經警方協助雙方已達成和解，被害人最後並未提告。

(中時 )