有影》淡水民宅凌晨惡火 警消救出受困母子3人 平安脫離 04:352020/09/23 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天凌晨2點35分，淡水區淡海路上發生一起民宅火警案件。(新北市消防局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天凌晨2點35分淡水區發生一起民宅火警案件。(新北市消防局) 今天凌晨2點35分發生一起民宅火警案件。位於淡水區淡海路180巷27號的5層樓高的民宅，3樓層處突然起火燃燒，屋內的母子3人(母46歲、女18歲、兒16歲)因來不及逃離，依舊待在燃燒中的第3層樓內等待救援，警消人員接獲通報後，立即先以線上教導如何就地避難，並在凌晨的2點55時，順利將母子3人救出，所幸3人皆平安無事且意識清楚，目前已緊急送往淡水馬偕醫院檢查治療。 (中時新聞網) #淡水民宅 #母子3人 #5層樓 #淡海路180巷27號 #第3層樓 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 李恆隆執著sogo「走不出電梯」 律師嘆1.6億元其實可省下來 - 社會 小心騙錢停車場！她被多收10元 意外揪出不肖業者海削55萬 - 社會 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 內湖公車衝人行道釀1死 記者採訪後才驚覺「死者是爸爸」 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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