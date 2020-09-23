今天凌晨2點35分淡水區發生一起民宅火警案件。(新北市消防局)

今天凌晨2點35分發生一起民宅火警案件。位於淡水區淡海路180巷27號的5層樓高的民宅，3樓層處突然起火燃燒，屋內的母子3人(母46歲、女18歲、兒16歲)因來不及逃離，依舊待在燃燒中的第3層樓內等待救援，警消人員接獲通報後，立即先以線上教導如何就地避難，並在凌晨的2點55時，順利將母子3人救出，所幸3人皆平安無事且意識清楚，目前已緊急送往淡水馬偕醫院檢查治療。

(中時新聞網)