英國首相強生（Boris Johnson）今天晚間發表電視演說，呼籲大眾遵守新宣布的防疫限制措施，展現紀律與決心，否則更多家庭恐怕會失去摯愛親人。

英國近期疫情迅速升溫，強生下午在下議院表示，為了控制第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，從24日起，英格蘭地區的餐飲、酒吧業者必須在晚上10時結束營業，且將只能提供桌邊服務，避免排隊及自助式取餐。28日起，婚禮賓客人數上限15人，但葬禮觀禮人數仍維持30人上限。

此外，計程車的司機與乘客從明天起、室內商家的店員與顧客從24日起必須強制戴上口罩，僅有在餐廳用餐時准許拿下。違規罰金也將提高，在公眾場所沒戴口罩或違反超過6人聚會限制者，初犯將被處以200英鎊（約新台幣7434元）罰款。新防疫限制恐需施行6個月，軍方也會加入協助警方執法。

強生數週前才號召民眾趕緊回辦公室上班，但他今天也不得不急轉彎，呼籲民眾盡可能在家工作。

強生並於當地時間晚間8時發表電視演說表示，若大眾無法遵守新防疫措施，政府恐怕得進一步緊縮限制。

強生表示：「至於有些人說我們不需要這些（限制），每個人應該自行承擔風險。我必須說，這些風險並非你們自己的。冠狀病毒的悲慘現實是，某人的輕微咳嗽，可能會是別人的喪鐘。」

他說：「還有人說，我們只需要把年長者和危險族群隔離，我必須說，這並不實際。因為假如你讓病毒在其他族群之間蔓延，它最終還是會有方法找上長者。」

強生指出，儘管他相當不願意侵犯大眾的自由，但「除非我們現在採取行動，否則之後必須面臨更嚴格的措施」。他說：「如果大眾不願遵守現在訂定的規矩，我們必須保留更進一步緊縮限制的權利。」

他表示，英國能夠對抗病毒的「唯一強大武器」，就是大眾必須有防疫常識。「假如我們可以一起守規矩，我們將能一起度過這個冬天。接下來幾個月毫無疑問將非常難熬。」

但他也表示，唯有現在採取進一步限制，才能讓商店、學校繼續開放。

根據最新數據，英國的每日感染人數已經逼近5000人，22日有4926人確診，37人病故，也較先前攀升。

(中央社)