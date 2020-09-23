現代社會快速變遷，養兒防老已不再是社會主流觀念，在大陸，更多人選擇飼養「毛小孩」，根據《2019年大陸寵物行業白皮書》顯示，大陸城鎮寵物消費市場僅貓狗類就突破2024億元（人民幣，下同），如此龐大的商機也衍生出「線上吸寵」的生態，據短片平台「快手」的統計，寵物類短片單日最高可達7億觀看人次，活躍的寵物類主播更多達7.5萬人。

大陸寵物貓犬的數量更是高居全球之冠，在該白皮書中提到，大陸家貓與家犬數量共有1億8800萬隻，且有71.5％的飼主屬單身族群，對比大陸2019年出生人口1500萬，可以看出飼養貓犬成為當代人首要選擇。

不過，城市人不一定有足夠空間飼養寵物，「線上吸寵」的新興經濟模式順勢而生；不少人以線上觀看別人拍攝的寵物短片來紓解壓力，一名在北京工作的小陳表示，看萌蠢柴犬與主人互動，或看喵星人逗弄毛球都很紓解壓力。

大陸短片平台「快手」日前發布《2020快手寵物生態報告》，指出寵物類短片的單日播放量最多可達7億。截至今年5月，快手平台上每5.4秒就有一場寵物直播，每日直播總時長多達1.6萬小時。

而這些直播或短片的觀眾數量估計超過1億人，經常性製作寵物短片的直播主數量則有7.5萬，這些直播主當中，40歲以下的佔比達80％。《淘寶經濟暖報》的統計也顯示，今年2月份在淘寶上寵物直播的場次相較過往同期增加375%，每天有100萬人在淘寶直播上看寵物，顯示背後市場相當可觀。

其實不只是貓狗，一些小動物，如觀賞魚、天竺鼠、烏龜或者昆蟲同樣有不少直播受眾；在快手平台中，更出現一些「奇珍異獸」，如羊駝短片每日可以創造120萬次點閱數，變色龍短片一天也能有60萬人次觀看。

大陸年輕的飼主對於寵物也相當捨得花錢，市場消費主力更是以「80後」族群為主，提供寵物服務的領域同樣五花八門，包含：食品、託管、服飾、美容、攝影、醫療、殯葬甚至是保險，幾乎已和養小孩無異。不過，相較美國有68％的家庭飼養寵物，在大陸全國僅有4.4％，最高的上海也僅為19.8％；對寵物的平均花費金額，大陸也僅有美國的3成，這些條件確保了大陸寵物行業能以每年15％的幅度增長。

而大陸的飼主究竟有多寵自己的寵物？據陸媒報導，江蘇淮安有一名飼主幫自己的2隻寵物犬蓋了一棟造價15萬台幣的「別墅」，屋子內設備應有盡有，包含落地窗、烘乾機、淨水器、露天游泳池等。該名飼主表示，15萬元也大概就是出國旅行幾次的費用，並不是什麼鉅款；他提到，自己過去曾養過一隻狗，但因為工作忙碌疏於照顧，狗兒吃了不乾淨的食物，導致腎衰竭死亡，因為此事一直自責到現在，希望可以透過給現在的寵物好生活，來彌補當時心中的過錯。

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(中時新聞網)