「勞保年金改革草案」傳出年底前出爐，初步方向不排除「溯及既往」，勞工退休後每年所得替代率將從現行一．五五％降到一．三％，月退金恐縮水三成，立即引發基層勞工強烈反彈，勞動部也緊急發新聞稿澄清，強調草案尚未定案，就算勞保年金要改革，也會緩步調整直到改革目標達成。

然而，勞工團體顯然對此說法不放心，數個勞工團體組成「二○二○工鬥」赴勞動部陳情，要求勞動部需先在各地舉辦座談會，凝聚勞、資、政三方共識，再提修法。

勞工對政府說法不放心其來有自，民進黨完全執政後，憑藉在立法院的席次優勢，幾乎沒有過不了的法案，即便在野黨強烈杯葛、民意反彈，也不會有太大效果。行政部門無視反對意見，除了「依法行政」的態度將受到質疑，如果只認為政府草案版本「最棒」，那麼也可能會導致行政權獨大等後遺症，對民主政治絕非好事。

總統蔡英文進入第二任期後，已經沒有連任包袱，應該認真思考部分民意強烈反彈的改革，可能招致反撲的力道，勞保年金和健保改革很可能就是名單中的前幾名。值得注意的是，勞動部長許銘春日前指出，去年潛藏負債突破十兆的勞保必須改革，而且現在就得面對，更印證勞保改革絕非空穴來風。

事實上，勞動部扮烏鴉示警已非頭一遭，根據二○一八年勞保財務精算報告，勞保五十年未提存的潛藏負債，已持續增加至九．一一兆元，當時推估財務破產的年限是二○二六年，但據許銘春所說，去年潛藏負債已破十兆，顯示財務惡化速度超過預期。

早在幾年前，我就大力疾呼，政府一定要重視少子化問題，否則少子化趨勢持續下去，將牽動各項公共保險財務惡化，甚至是破產；當時我提出「國土重新規劃」、「小小孩國家幫忙養」、「廣設老人照護兼具托嬰功能的中心」等建議，但幾年過去了，少子化問題依然嚴峻，台灣也已邁入「老人國」，不禁令人懷疑政府是否領悟到少子化的嚴重性。若沒有明確獎勵生育的方案與目標，只透過砍勞健保給付，真的能解決公共保險財務惡化，甚至破產的危機嗎？

許多官員到立法院答詢時，常言之鑿鑿地說「公共保險財務快破產了，不改不行。」問題是，就算立法院通過改革方案，會不會四、五年後又惡化，需要再改革一次？長此以往，勞工究竟要做到幾歲才能退休，退休金能否支應基本生活所需，相當令人憂心。其實，面對公共保險財務惡化，改革的確是必要手段，但政府如果不痛下決心面對少子化，並立即認真改革，退休金只是愈砍愈少，伴隨而來的將是市場消費不振等各種負面連鎖效應，退休族日子將愈來愈苦，衍生更多社會問題。

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(中時新聞網)