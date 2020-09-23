目前台股市場有幾個疑慮，包括華為禁令對部分非蘋PCB廠的影響不小，以及新冠肺炎疫苗與疫情一直沒有傳出真正令人振奮的消息；雖然台股在九月十六日有想挑戰前高一三○三一點，最終仍失敗作收。

最近台股在類股的輪動上較不明顯，偏短線操作的投資朋友，一定會覺得在此情況下，無法集中火力在一些較熱門的類股，阿水分享幾點給大家參考。第一點是金融類股今年受疫情及財報影響，不少存股族會覺得股價上好像吃了不少虧。但就長期投資角度來看，除非還原日線後，股價已經走弱到年線以下，不然短線震盪應該不至於影響長期投資規劃。

所以金融類股目前股價雖偏弱，但可以用年線來做增減碼的標準，跌破還原日線、年線就先出場，漲回還原日線、年線就重新持有。各位投資朋友可以看看這樣的輔助效果是否會比單純持有，或者單純逢低就攤平來的操作相對有利。

另外第二點，日前有幾檔股票抽籤在市場引起不小騷動，包括已經抽籤完畢的藏壽司，以及近期又要抽籤的汎德永業轉上市，都是有抽有機會，抽中至少不吃虧，在大盤多空震盪的當下，花一個二十元手續費買一個能低價買進高價差股票的機會，也是一種選擇。

但投資人在抽籤時，一定要注意股票有無漲跌幅限制的問題，不一定抽中就會有預期獲利，股票投資還是要回歸到企業本身的盈利，了解遊戲規則才不會不小心吃虧囉。

上周三大法人在上市類股中，一共買超一百四十．六九億元，外資買超二百三十一．○三億元，自營賣超七十二．九四億元，投信在上市類股則賣超了十七．四億元。

跟前一周相比，上周外資終於轉成周間合計買超，只是動作來到周四與周五，又是連續兩日賣超的情況，但外資能夠轉賣為買，至少不再每周合計都是賣超，對台股來說相對是較好的消息。

附表為上周五個交易日三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。與前一周相比，上周比較回復到一般多頭的水準，IC設計類股也站回買超梯隊中，讀者朋友可從相關的IC設計類股中去挖寶。

整體台股指數看來，目前仍屬盤整態勢，比較令人擔心的是，突發性的消息容易使市場在短時間內陷入恐慌；尤其台股挑戰前高萬三又失敗，投資人疑慮較高，更易受美股或市場消息等風吹草動所影響。此時，比較偏短線操作的讀者朋友，一定要多加注意小心，這部份風險近期相對較高。

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(中時新聞網)