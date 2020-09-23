位在台北市東區的明星學校「敦化國小」，是許多有錢家長擠破頭也要讓小孩就讀的第一首選，校長柯文賢肩負教育台灣幼苗重任，卻在4年前開始和自己小孩同學的家長大搞不倫戀，2人不但高調到國內外旅遊、上摩鐵開房，甚至多次在校長室內的小房間過夜，小三竟還高調向柯的元配逼宮，要她快點離婚，離譜行徑讓親友都看不下去。
現任敦化國小校長柯文賢（58歲），已婚並與妻子育有3名子女，妻子也是台北市某國小的現任校長。柯文賢曾在2014年拿下教育部教學卓越金質獎，他自許的座右銘是「用心耕耘，用愛灌溉」，沒想到這1套理論除了實踐在教育上，也「用愛灌溉小三」。
本刊直擊，9月16日傍晚5點50分，台北市羅斯福路3段上出現一輛銀色小客車，開車的正是柯文賢，穿著粉色上衣、滿面春風的他坐在駕駛座未下車，這時從不遠處托嬰中心走出1名身穿黑色衣服的女子，這名女子就是柯文賢的外遇對象「小玉」（化名，38歲）。
小玉熟練的坐上副駕駛座後，2人一路來到萬華區洛陽街的「富宏牛肉麵」祭五臟廟，雖然用飯尖峰時間店裡人潮滿滿，2人並肩坐下後，小玉還撒嬌的將身體靠在柯文賢身上，完全沒理會旁人目光，就這樣耳鬢廝磨，柯文賢臉上滿是溫柔，還親切的將自己碗內的牛肉挾到小玉碗裡，正大光明交換唾液。
投訴人小芸（化名）自稱是元配的友人，她表示柯文賢與小玉2人，因為小孩念同1所國中，彼此都是家長身分而相識，沒想到已離婚、獨自撫養兒子的小玉，和相差20歲的柯文賢卻這樣擦出了愛的火花。
對於偷吃外遇一事，本刊致電敦化國小校長柯文賢，他表示和女方是在4年前1個場合上認識，兩人關係很正常，而且妻子也知道該名女性友人；「我跟她（小玉）是普通朋友，出去都是商量事情。」他同時澄清，暑假的南部之旅，確實是開自己的車子出遊，但並非兩人同行，還有其他友人，不過柯文賢卻頻頻反問記者有拍到什麼。
遭指為小三的小玉，記者致電多次都未接聽，僅以簡訊回覆表示「請不要打擾我的生活，您想知道的任何訊息都與我無關。」
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(中時新聞網)
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