位在台北市東區的明星學校「敦化國小」，是許多有錢家長擠破頭也要讓小孩就讀的第一首選，校長柯文賢肩負教育台灣幼苗重任，卻在4年前開始和自己小孩同學的家長大搞不倫戀，2人不但高調到國內外旅遊、上摩鐵開房，甚至多次在校長室內的小房間過夜，小三竟還高調向柯的元配逼宮，要她快點離婚，離譜行徑讓親友都看不下去。

現任敦化國小校長柯文賢（58歲），已婚並與妻子育有3名子女，妻子也是台北市某國小的現任校長。柯文賢曾在2014年拿下教育部教學卓越金質獎，他自許的座右銘是「用心耕耘，用愛灌溉」，沒想到這1套理論除了實踐在教育上，也「用愛灌溉小三」。

本刊直擊，9月16日傍晚5點50分，台北市羅斯福路3段上出現一輛銀色小客車，開車的正是柯文賢，穿著粉色上衣、滿面春風的他坐在駕駛座未下車，這時從不遠處托嬰中心走出1名身穿黑色衣服的女子，這名女子就是柯文賢的外遇對象「小玉」（化名，38歲）。

小玉到處炫耀她跟敦化國小校長柯文賢搞不倫，連校園都淪為他們的炮房，叫全校師生情何以堪。（圖／本刊攝影組）

小玉熟練的坐上副駕駛座後，2人一路來到萬華區洛陽街的「富宏牛肉麵」祭五臟廟，雖然用飯尖峰時間店裡人潮滿滿，2人並肩坐下後，小玉還撒嬌的將身體靠在柯文賢身上，完全沒理會旁人目光，就這樣耳鬢廝磨，柯文賢臉上滿是溫柔，還親切的將自己碗內的牛肉挾到小玉碗裡，正大光明交換唾液。

投訴人小芸（化名）自稱是元配的友人，她表示柯文賢與小玉2人，因為小孩念同1所國中，彼此都是家長身分而相識，沒想到已離婚、獨自撫養兒子的小玉，和相差20歲的柯文賢卻這樣擦出了愛的火花。

8月30日，補過七夕情人節的柯文賢和外遇對象小玉在一宿後出現在飯店餐廳用早餐，兩人互動宛如老夫老妻。（圖／本刊攝影組）

對於偷吃外遇一事，本刊致電敦化國小校長柯文賢，他表示和女方是在4年前1個場合上認識，兩人關係很正常，而且妻子也知道該名女性友人；「我跟她（小玉）是普通朋友，出去都是商量事情。」他同時澄清，暑假的南部之旅，確實是開自己的車子出遊，但並非兩人同行，還有其他友人，不過柯文賢卻頻頻反問記者有拍到什麼。

遭指為小三的小玉，記者致電多次都未接聽，僅以簡訊回覆表示「請不要打擾我的生活，您想知道的任何訊息都與我無關。」

柯文賢「擅長時間管理」，原來跟小玉的牛肉麵之約是從剪髮抽出來的。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)