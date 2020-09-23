東區明星學校敦化國小校長柯文賢（58歲），曾拿下教育部教學卓越金質獎，他已婚並與妻子育有3名子女，妻子也是台北市某國小的現任校長，生活羨煞旁人。但如今柯文賢卻被爆料和小他20歲的小孩同學家長小玉（化名、38歲）大搞不倫戀，偷情地點從五星級飯店、摩鐵到校長室內的房間。據了解，柯文賢曾抱怨和妻子無性生活19年，小三自恃「聖眷正濃」，甚至打電話要元配「快點離婚吧！」

「小玉真的太誇張，根本把戲劇中搶別人丈夫戲碼，全用在現實生活中！」自稱是柯文賢原配的友人小芸表示，2年前某日，柯妻接到小玉電話，小玉竟直接嗆聲「我跟他（柯文賢）已經交往2年，妳快點離婚吧！」小玉逼元配點頭離婚，還給柯文賢自由身，挑釁舉動讓元配及其親友感到不可思議。

更離譜的是，小玉常向友人炫耀她與柯文賢在床上超合拍，除了大讚柯文賢，也不忘數落柯文賢元配，「她們（柯文賢夫婦）19年都是無性生活，生完老3就這樣！」小玉話匣子打開後還自爆，2人過夜地點除了摩鐵外，「敦化國小的校長辦公室後面有個小房間，我也住過。」

8月30日，補過七夕情人節的柯文賢和外遇對象小玉在一宿後出現在飯店餐廳用早餐，兩人互動宛如老夫老妻。（圖／本刊攝影組）

小芸透露，同是國小校長的柯文賢元配五官姣好，氣質典雅，在面對小三電話嗆聲後，得知老公外遇偷腥非常難過，但考量夫妻倆同在教育界工作，憂心彼此名譽掃地，再加上自己的宗教信仰不能離婚，還得顧及3個孩子，只能隱忍不發，雖然表面上維持著正常生活，臉書也常秀出一家5口溫馨出遊照，為了維繫這段30多年的婚姻，看得出她內心相當痛苦，卻只能努力咬牙撐下去。

對於偷吃外遇一事，本刊致電敦化國小校長柯文賢，他表示和女方是在4年前1個場合上認識，兩人關係很正常，而且妻子也知道該名女性友人；「我跟她（小玉）是普通朋友，出去都是商量事情。」他同時澄清，暑假的南部之旅，確實是開自己的車子出遊，但並非兩人同行，還有其他友人，不過柯文賢卻頻頻反問記者有拍到什麼。

遭指為小三的小玉，記者致電多次都未接聽，僅以簡訊回覆表示「請不要打擾我的生活，您想知道的任何訊息都與我無關。」

6月27日，敦化國小校長柯文賢下午3點帶著小玉到摩鐵休息，離開時遭元配友人逮個正著。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)