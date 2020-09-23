東區明星學校敦化國小校長柯文賢（58歲），曾拿下教育部教學卓越金質獎，他已婚並與妻子育有3名子女，妻子也是台北市某國小的現任校長，生活羨煞旁人。但如今柯文賢卻被爆料和小他20歲的小孩同學家長小玉（化名、38歲）大搞不倫戀，偷情地點從五星級飯店、摩鐵到校長室內的房間。據了解，柯文賢曾抱怨和妻子無性生活19年，小三自恃「聖眷正濃」，甚至打電話要元配「快點離婚吧！」
「小玉真的太誇張，根本把戲劇中搶別人丈夫戲碼，全用在現實生活中！」自稱是柯文賢原配的友人小芸表示，2年前某日，柯妻接到小玉電話，小玉竟直接嗆聲「我跟他（柯文賢）已經交往2年，妳快點離婚吧！」小玉逼元配點頭離婚，還給柯文賢自由身，挑釁舉動讓元配及其親友感到不可思議。
更離譜的是，小玉常向友人炫耀她與柯文賢在床上超合拍，除了大讚柯文賢，也不忘數落柯文賢元配，「她們（柯文賢夫婦）19年都是無性生活，生完老3就這樣！」小玉話匣子打開後還自爆，2人過夜地點除了摩鐵外，「敦化國小的校長辦公室後面有個小房間，我也住過。」
小芸透露，同是國小校長的柯文賢元配五官姣好，氣質典雅，在面對小三電話嗆聲後，得知老公外遇偷腥非常難過，但考量夫妻倆同在教育界工作，憂心彼此名譽掃地，再加上自己的宗教信仰不能離婚，還得顧及3個孩子，只能隱忍不發，雖然表面上維持著正常生活，臉書也常秀出一家5口溫馨出遊照，為了維繫這段30多年的婚姻，看得出她內心相當痛苦，卻只能努力咬牙撐下去。
對於偷吃外遇一事，本刊致電敦化國小校長柯文賢，他表示和女方是在4年前1個場合上認識，兩人關係很正常，而且妻子也知道該名女性友人；「我跟她（小玉）是普通朋友，出去都是商量事情。」他同時澄清，暑假的南部之旅，確實是開自己的車子出遊，但並非兩人同行，還有其他友人，不過柯文賢卻頻頻反問記者有拍到什麼。
遭指為小三的小玉，記者致電多次都未接聽，僅以簡訊回覆表示「請不要打擾我的生活，您想知道的任何訊息都與我無關。」
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(中時新聞網)
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