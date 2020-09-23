高雄某高檔酒店女公關琳琳（化名）身材高䠷、長相精緻，憑藉深不見底的海量打出名號，她曾是游泳頂尖選手，大學肄業後選擇投身軍旅，進入海軍陸戰隊服務，退伍後才在因緣際會下進入酒店工作，在外人眼中，這個紙醉金迷的世界宛如大染缸般錯綜複雜，對她而言卻是「人生最快樂的時光」。

本刊調查，琳琳的人生故事十分豐富，她曾是游泳頂尖選手，憑藉優異成績保送中字輩國立大學，但她不適應教室和書本，休學後果斷投身軍旅，先是進入憲兵隊，後又被調到海軍陸戰隊服務。

琳琳說，她在海軍陸戰隊是文職工作，憑藉過去的嚴格訓練，每日早晚的3000公尺跑步，和伏地挺身、仰臥起坐等基本訓練對她而言都不是問題，但規律保守的部隊生涯與其喜歡自由的個性格格不入，4年約滿後便決定回歸社會。

海軍陸戰隊以訓練嚴格艱苦聞名，探索頻道還曾拍攝影片紀錄這支精銳之師。（圖／報系資料照）

退伍後，琳琳曾在酒吧、餐廳和電信公司上過班，因緣際會下認識如今的經紀人，被介紹進入酒店工作，在外人眼中，這個紙醉金迷的世界宛如大染缸般錯綜複雜，對她而言卻是「人生最快樂的時光」。

「我生命中有很多貴人，在這個行業還是有很多人保護我。」琳琳提到，這家店不接「藥桌」，高檔消費也連帶拉升來客素質，客人多半會尊重小姐意願，即使有人藉酒裝瘋試圖吃豆腐，多半能以撒嬌等交際手腕順利化解，她也堅持不收客人的高價禮物，避免給自己帶來困擾和壓力。

在工作上，琳琳沒有受到太多委屈，但她提到，自己過去為愛可以赴湯蹈火，對男友百依百順、唯命是從，如今決定讓感情暫時空白，「好好愛自己比較重要」。

琳琳生活簡樸，工作之外大部分時間都在陪伴「狗女兒」。（圖／琳琳提供）

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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(中時新聞網)