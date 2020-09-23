民進黨政府在施政上遂行雙重標準，現在更是變本加厲，顛倒是非到毫無上限；最近無預警宣布開放美豬牛及各式內臟進口，整個過程採「超級大黑箱」作業模式，完全一副「政府說了算，人民奈我何」的威權嘴臉。

其中，因防疫有功而暴紅的衛福部長陳時中，其特異表現最令人大開眼界，堪稱扭曲版的「官場現形記」，更是一齣假偶像提前破功的醜劇！

美豬牛議題延燒全台，新冠肺炎疫情尚未停歇，理應忙到焦頭爛額的陳時中，反而頻繁接受綠媒採訪，上政論節目大談台北市長選情，還扮成型男登上時尚雜誌封面；當國民黨、民眾黨、時代力量立委舉辦美豬牛公聽會，衛福部沒有人出席，他卻有空登上小巨蛋為歌手演唱會助陣。如此輕重不分、本末倒置，自然引發各界撻伐。

三年多前，陳時中剛就任衛福部長時，宣示不惜賭上烏紗帽也要反美豬的立場，現在為何轉彎？對於美豬如何有效標示，怎麼確保民眾吃得健康，陳時中到底說清楚了什麼？又講明白了什麼？當政府政策與自己的理念有所違背時，陳時中選擇了服從，放棄自己過去的堅持，從感動人心的「金句王」，慘淪為如今的「幹話王」，恐怕連他自己看了、聽了都會心虛。

回顧五月時，陳時中的民調曾高達九四％，但之後降為八十％，又再降到六十％左右，前陣子民調甚至輸給立委蔣萬安約四個百分點，可見美豬牛議題殺傷力之大。難怪有人說，如果陳時中敢實現自己剛上任時的承諾，在表達反美豬立場後請辭部長，民調一定大幅回升，未來在台北市長之戰就能打贏蔣萬安了。

然而，陳時中終究是陳時中，他連裝都不想裝，不但沒有低調藏拙，反而更加鋒芒盡展。他不僅大談台北市長的選情，又唱得渾然忘我，聽在養豬戶耳裡、看在社會大眾眼裡，還真是「怎一個刺耳了得」，連閣揆長官蘇貞昌也忍不住調侃他是「被政治耽誤的歌手」，還叮囑他「小心爬樓梯」。

陳時中至今仍沉浸在「時勢造英雄」美夢中，他壓抑多年的政治欲望，已從原本憨厚內斂、如今急切失格的表現中，逐漸釋放出來，讓人們重新認識另一個貪權的陳時中。

美豬牛風暴未來一定會愈演愈烈，陳時中被民進黨政府當成擋炮彈的墊背，有識者皆看得清楚，卻只有當局者迷。陳時中的「走鐘秀」，是一齣假偶像的悲歌，這既是他自己的白目，也是民進黨毀了他。

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(中時新聞網)