疫情持續肆虐，出國成奢侈願望，近來不難聽到有人嚷「好想去日本」，只能調出些遊日舊照回憶。而廣東佛山市南海區金沙洲直接將整條「一番街」移植到當地，包含霓虹、招牌、路牌等物件皆幾近忠實地呈現日本都市常見的「繁華街」景象，就連住在當地的日本人也不得不承認「真的很像」。

廣東佛山市一處街道重現日本「繁華街」。（取自twitter）

有許多網友分享了拍攝「一番街」的畫面，其中一名居住在佛山市從事汽車用品製造工作的舞川老師

（@dancingriver）也實際赴現場探訪，並在推特發文描述所見。

日本動漫文化 滲透年輕世代

他觀察到「一番街」介於兩座高樓之間，總長約100公尺，招牌林立但實際上幾乎尚未開店，而招牌上所寫的日文幾乎都是如《ONE PIECE》《名偵探柯南》《新世紀福音戰士》等動漫遊戲作品中出現的詞彙，他也發現許多喜好Cosplay的年輕人穿著各種與日本相關的服裝拍照，「可見日本流行文化在中國年輕世代是多麼地盛行」。

舞川老師拍下街道中的一間「藤原豆腐店」的外觀，該店是《頭文字D（イニシャルD）》主角藤原拓海的家經營的豆腐店，表示在中國有很多複製了「藤原豆腐店」的店家，不過主要客群是日本動漫的粉絲、不賣豆腐。

廣東佛山市一處街道重現日本「繁華街」。（取自twitter）

他觀察「南海一番街」上公車站、計程車站、「Times」停車場等都真實重現，「若說這是在日本拍的也會相信的」可見重現度之高。而讓他特別感到興趣的「都06」公車站牌，正好是他以前常搭的東京都營巴士路線，難掩興奮地站在站牌旁合照；也有人認真回覆他「澀谷到新橋的公車就是『都06』啊」。

討論熱烈 酸言變少了

雖然仍有日本網民以一貫的嘲謔語調對這條「南海一番街」酸言酸語，但在舞川老師不帶任何煽動字句的平實發文下，回覆他的留言「酸氣」明顯降低許多，甚至認真討論起街景細微部分，視之為日本流行文化在當地盛行的一項方式。

廣東佛山市一處街道重現日本「繁華街」。（取自twitter：https://twitter.com/dancingriver/status/1307679424377098240?s=20）

廣東佛山市一處街道重現日本「繁華街」。（取自twitter）

廣東佛山市一處街道重現日本「繁華街」。（取自twitter）

(中時 )