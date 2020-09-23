【1】挺愛國飲料店 小英總統杯勞軍

子儀艦官兵日前下單訂了88杯冬瓜檸檬，因共軍擾台，臨時出任務無法如約領取，蔡英文總統昨視導子儀艦所屬海軍146艦隊，特地前往該店買了150杯飲料，蔡英文表示，她跑了一趟飲料店，「把遲到的飲料帶過來了」，飲料杯上還有蔡英文的署名，寫上「勤務辛苦了，國家感謝你們」。

【2】養護所火災2死 業者想逃被逮

北市內湖一家非法私人養護所，22日下午驚傳火警，造成2死1命危，其中2人因行動不便幾乎被活活燒死在床上。火警發生時，58歲丁姓女負責人企圖逃離現場，被眼尖員警發現逮捕。警消正調查起火原因，並追查丁女是否有無涉及凌虐致死罪嫌。

【3】裴洛西放話彈劾 川普稱贏定了

美國兩黨就大法官提名戰的對立進一步升高。民主黨籍眾議院議長裴洛西已放話，為阻擋川普總統倉促任命大法官，不排除再對他啟動彈劾。川普亦不甘示弱表示，裴洛西果真敢這麼做，他鐵定會因此贏得大選。而據美媒22日報導，先前傳出恐倒戈的3名共和黨籍參議員都已歸隊，川普應可在參議院掌握過半票數使提名案過關。

【4】10年首見 失業率「疫」外下降

疫情打亂國內就業市場，主計總處昨日公布8月失業率為3.99％，較7月下降0.01個百分點，經季節調整後失業率為3.83％，較7月下降0.07個百分點，連續3個月下滑，這是近10年來首度8月失業率低於7月失業率，打破過往在畢業季時，失業率會上揚的潛規則。

【5】莊凱勛搞笑挺蔡淑臻

公廣集團22日舉行金鐘入圍茶會，蔡淑臻今年以《噬罪者》3度入圍金鐘，將和謝瓊煖、李璇等人角逐戲劇節目女配角。《苦力》雖入圍6獎項，導演李岳峰直言沒入圍戲劇節目獎「很不爽，我覺得不難看啦，怎麼會沒入圍」。《俗女養成記》風光入圍8獎，導演嚴藝文昨透露，《俗女2》正籌備中，「劇本比第1季難寫1000倍，會由原班人馬演出」。

(中時新聞網)