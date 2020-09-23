近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文昨日（22）赴澎湖慰勉空軍天駒部隊、海軍146艦隊辛勞。她強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。國民黨立委吳斯懷則提醒「給總統寫講稿的單位」，「領空」的定義要弄清楚，越過中線固然可惡，但還沒有到我們領空上耀武揚威；用字要精準，以免誤導國人。

蔡英文昨日表示，近日共機繞台的挑釁，破壞區域和平的行為，身處澎湖第一線空防的各位，勤務也更加繁重。她對空軍的自信很有信心，因為身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。

吳斯懷則在臉書發文，首先為空軍打氣，再者針對國安單位將國軍所有戰備規定中「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，提出六點質疑：一、飛行員面對的「明顯敵意」如何界定？二、過去戰機遭到共軍開啟火控雷達掃瞄偵追算不算明顯敵意？三、若共機無視警告維持向我方航向的航行，或是「機動」到我機後方位置，或是採取危險碰撞航向時，算不算明顯敵意？四、還是一定要承受共軍攻擊後才能回擊？五、在須要快速反應的空戰節奏中，一連串的狀況，各種細節如何判定，飛行員該如何自處？六、還是繼續等待國防部長的命令？

不僅如此，吳斯懷更直言：「提醒給總統寫講稿的單位，用字要精準，以免誤導國人，媒體報導『蔡英文今日赴澎湖慰勉空軍天駒部隊、海軍146艦隊辛勞。她強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。』領空的定義要弄情楚，共軍挑釁不斷，越過中線非常可惡，但是還沒有到我們領空上耀武揚威。」

(中時新聞網)