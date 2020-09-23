香港去年起接連爆發反送中事件及港版國安法通過，對其國際金融中心地位造成衝擊，使國銀資金出現明顯撤離。金管會公布國銀香港分行存放款變化概況，截至2020年第二季，存款餘額已降至1兆1169億元，年減達1200億元，年減幅度亦同步擴大至9.7％。

金管會統計，國銀香港分行存款餘額去年第二季為1兆2369億元，隨後出現連4季逐季下滑。第三季1兆1942億元，季減427億元或3.45％，第四季1兆1641億元，季減301億元或2.52％。今年首季1兆1346億元，季減295億元或2.53％、年減545億元或4.58％。

而國銀香港分行存款餘額第二季續降至1兆1169億元，季減177億元或1.56％、年減達1200億元或9.7％。銀行局副局長林志吉表示，經詢問數家國銀業者後，主要是受到港幣匯率波動、存款利率調降影響，以及新冠肺炎疫情影響企業海外投資需求及資金調度。

至於國銀香港分行的放款餘額變化則呈現起伏波動狀態，去年第二季為6471億元，第三季6294億元、季減177億元或2.74％，第四季6078億元、季減216億元或3.43％。不過，首季回升至6380億元，季增302億元或4.97％、年增245億元或3.99％。

不過，國銀香港分行放款餘額第二季再度降至6206億元，季減174億元或2.73％、年減265億元或4.1％。林志吉分析，放款餘額去年下半年逐季減少，可能是由於台商投資減少，今年首季止跌回升，則可能與申請紓困貸款有關。

(時報資訊)