杏輝(1734)9月啟動全系列藥品檢測清查，主動並提前於昨(22)日向食藥署申報清查進度及提出改善計劃，並進行預防性回收14個品項。後續公司將持續保持對應，公司強調，本次內部檢測為主動且超前檢測，對藥品做安定性效期修正，預防性回收。杏輝全系列藥品出廠前皆經過嚴謹的品質管控，合格後放行，民眾使用安全健康無虞。

本次杏輝向食藥署主動申報之14項回收品項包括「杏輝美白軟膏40毫克」（500g塑膠罐裝）、「杏輝悠力素乳膏」、「杏輝暈克錠」、「保利肝膠囊」 、「杏輝安咳糖漿」、「杏輝親擦樂夢軟膏」、「杏輝來縮酵素錠90毫克」、「杏輝皮爽頭皮用液1毫克/毫升」、「杏輝可立舒乳膏0.5 毫克/公克」（1000g塑膠罐裝）、「杏輝貝他每麗軟膏」、「杏輝咳定康優膠囊」、「杏輝健聯乳膏」（1000g塑膠罐裝）、「杏輝舒明麗眼藥水」、「敏可停液0.4毫克/毫升」。以上藥品多為處方用藥，同時，公司亦規劃未來將現在500g/1000g的大份量的包裝陸續改為小規格包裝。

杏輝說，針對本次回收事件，公司依風險管理機制將針對所有產品啟動全面自主性查核，以確保品質的落實。

(時報資訊)