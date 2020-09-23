工業電腦大廠研華（2395）今年首場全球工業物聯網線上高峰論壇於22日正式登場，以「Connecting Industrial IoT Innovation」為主題，聚焦智慧製造、智慧城市基礎建設、人工智慧、5G等關鍵領域的創新與成長，並剖析2021年6大關鍵技術趨勢。

據IDC研究報告預估，全球在2025年前將有416億個物聯網設備裝置散落各地、產出79.4 ZB的數據內容，使互聯設備深植個人生活及企業。因此，不同面向的技術和基礎架構組合，將成為端點設備生成數據力量至關重要的關鍵之一。

研華今年因應疫情改採線上方式，於22～25日舉辦全球工業物聯網線上高峰論壇，匯集全球超過2000位夥伴與會、並廣邀全球生態夥伴進行線上分享，希望藉此讓夥伴了解最新工業物聯網策略與解決方案，從中找出成功共創方程式。

研華22日晚間舉辦全球媒體線上說明會，工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，研華不斷鑽研發展可兼融工業物聯網設備、數據中心及雲服務商的邊緣計算解決方案，並將大量數據加以整合，以加速使用者優化營運效率。

蔡淑妍指出，研華近年以「共創」為核心戰略，積極與系統整合商及開發者夥伴協同發展邊緣解決方案（Edge.SRP's）及工業Apps（I.Apps），並聚焦智慧製造、工業設備製造（IEM）、工業AI、智慧自動化、交通、能源與環境及智慧物流等領域。

展望2021年產業關鍵技術，蔡淑妍指出包括數位轉型、5G、解藕（decoupling）、端至雲數位化、邊緣計算及人工智慧等6大趨勢。研華對此開發各式AI人工智慧平台組合，如邊緣人工智慧系統、感測器、推論伺服器平台及深度學習伺服器等。

同時，針對端至雲領域，研華亦持續開發在嚴苛環境中也能具有強大且可靠性能的私有雲解決方案、工業Apps、邊緣智能軟體，以及跨平台中介軟體等，認為透過結合AI、5G和邊緣運算來推動工業物聯網發展，將是物聯網技術進化的關鍵策略。

(時報資訊)