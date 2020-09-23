美股三大指數周一重挫，拖累台股加權指數周二大跌149.61點，金管會對此認為，主要受到中美關係緊張、國際大型銀行涉洗錢、歐洲新冠肺炎疫情惡化等3大利空因素影響。不過，台股基本面尚稱穩健，相較其他亞股跌勢，跌幅仍在合理範圍內。

台股在權值股連袂走低下，加權指數周二開盤後即接連失守5日線及月線，盤中一度大跌162.38點至12632.74點。終場下跌149.61點、收於12645.51點，跌幅達1.17％，成交量萎縮至1693.88億元。

證期局副局長蔡麗玲分析，台股22日主要受到中美關係緊張、國際大型銀行涉洗錢、歐洲新冠肺炎疫情惡化等3大利空因素影響，但相較韓股大跌2.38％、上海股市下跌1.29％，港股下跌0.98％、新加坡股市下跌0.84％，台股跌幅仍在合理範圍內。

蔡麗玲指出，台股集中市場截至8月底本益比約20.66倍，現金殖利率達3.29％、加計股票股利為3.49％。而國內上市櫃企業8月營收2.95兆元、年增達2.06％，顯示台股基本面尚稱穩健。

而今年截至22日，台股加權指數仍上漲5.4％，表現優於日股下跌1.25％、港股下跌15.87％及新加坡股市下跌23.57％。而國發會公布7月景氣燈號續呈黃藍燈，主計總處修正今年經濟成長率預測為1.56％，反映疫情衝擊影響已逐漸縮減，惟仍須密切關注後續發展。

(時報資訊)