金管會為滿足台商資金調度需求，宣布將研訂相關規定草案，開放國內企業可在國際金融分行（OBU）開立授信帳戶，使金流更具效率。按修法相關時程推算，預計最快可在10月底前上路實施，目前透過境外公司開設OBU帳戶的9萬多名台商將成為潛在客戶。

OBU僅限境外企業才能開戶，相較於外匯指定銀行（DBU），可享有資金進出自由、存款利息所得免稅等優惠。據金管會調查，目前約8～9成的國內企業，都是繞道海外設立紙上公司、再向OBU開戶，前金管會主委顧立雄認為此舉形同「掛羊頭賣狗肉」。

因應國際實施經濟實質法案趨勢，顧立雄為引導海外資金回台，去年研擬推出媲美星港財管方案，其中便包括向央行協調，針對具實質國際營運資金需求的國內企業，研擬開放可在OBU開立帳戶，進行與授信目的相關的資金收付，滿足其資金調度需求。

銀行局副局長林志吉表示，OBU可提供多元化外幣金融服務、且具外匯交易資金調度功能，對此已於8月17日邀集央行、銀行公會及銀行業者代表，針對研擬開放國內企業開立OBU帳戶草案進行意見交流，預計最快10月底前上路實施。

林志吉指出，草案通過後，國內企業將可用境內法人身分開立OBU帳戶，不必再花錢繞道設立海外公司。不過，因涉及央行外匯管制開放權責，將限制僅能開立「授信目的」帳戶，作為授信相關資金收付之用，原則上不計利息，意即不能當作存款帳戶使用。

其次，OBU授信帳戶的資金往來對象，將限制為開立在OBU、國銀境外分支及金融機構的帳戶，不能與DBU帳戶有資金往來。同時，資金往來侷限於外幣與外幣間交易，不得兌換為新台幣。

最後，國內企業開立OBU授信帳戶的第一筆資金，應以授信款項撥入方式、不能以匯入款方式開立。同時，各OBU應衡酌客戶相關資金收付的運作模式與調度需求，控管資金可停泊於帳戶的時間及金額上限。

(時報資訊)