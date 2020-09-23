總統蔡英文日前宣布，從明年元旦起，開放瘦肉精美豬跟30月齡以上的美牛進口，引發民眾對食安的疑慮，國民黨也發動反美豬公投連署。經常針貶時事的精神科醫師沈政男提出九點分析，並斷言「美豬公投是政黨再輪替前哨戰」。

沈政男在臉書撰寫「美豬公投是政黨再輪替前哨戰」一文，並列出九點分析。首先，他認為總統蔡英文改革魂又上身了！蔡英文為什麼敢開放瘦肉精美豬？因為801萬票讓她勇敢起來，好像人民允准她做任何她認為該做的事。這樣的狀況，跟2016她第一次黨政大權在握一樣，「結果如何？輸掉2018地方選舉，連臨時上陣的韓國瑜都可攻城掠地」。現在蔡又改革魂上身，而且就要重蹈覆轍。

第二，沈政男認為，衛福部長陳時中民調下降中，最新2020台北市長支持度民調，國民黨立委蔣萬安已經超前陳時中十幾個百分點，都是因為瘦肉精美豬。許多民調也顯示，反對瘦肉精美豬的比例高達將近七成，代表台灣人民對食安的重視，即使可以換台美經貿協議，多數人依然反對瘦肉精美豬輸台。「但，蔡英文不在意，因為，她對自己的改革能力充滿了（錯誤的）信心」。

第三，沈政男認為，政府一佔上風就高傲冷漠：這次開放瘦肉精美豬，沒有讓社會討論，沒有跟社運團體與在野黨溝通，就是蔡英文所謂談判式領導風格，也就是贏很多的時候，根本懶得跟你溝通。「衛福部為什麼不參加立委的公聽會？因為，我既然防疫那麼好，你不相信我的領導能力嗎？叫你吃瘦肉精，你就吃嘛！」

沈政男也提及，國民黨應慢慢炒熱美豬議題，民進黨如意算盤是，明年一月大家吃了瘦肉精美豬，沒肚子痛，很快就會忘記這個議題。距離公投還有好多時間，國民黨應有節奏的把相關食安議題與政經本質講清楚。若公投過關，這其重返執政將是莫大助益。

沈政男還提及包括吞瘦肉精與台美經貿協議差十萬八千里、蔡想靠新南向，結果證明根本行不通，於是想到美國，但根本之道還是MIT品牌必須擦得更亮，才有本錢分散市場、食安公投過關機會頗大、美豬議題將成2022選戰焦點以及台北市長柯文哲應趕緊對瘦肉精美豬明確表態。

(中時新聞網)