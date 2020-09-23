立委集體貪汙案起訴後，台北地院裁定將立委蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，22日並獲立法院函覆許可。然而，台北法院開庭時，蘇震清否認犯罪，更揭露學生時「聯考英文0分」，沒有能力在海外生活，表示不會逃亡請求交保。針對蘇言論，國民黨考紀會主委、律師葉慶元在臉書寫下，「蘇震清的辯護人不會笑場嗎？」

北院刑庭發言人李殷君表示，蘇震清等3名立委，涉犯《貪汙治罪條例》職務上行為收賄罪，符合《刑事訴訟法》101條重罪、滅證的羈押要件，由於3人是現任立委，依《憲法》增俢條文第4條規定，須經立法院許可；而立法院則是同意續押。

針對蘇震清說詞，葉慶元在臉書指出，英文零分不會逃亡，「這應該是我聽過最瞎的請求交保理由...」，他也好奇「蘇震清的辯護人不會笑場嗎？」

而這篇貼文曝光後，也引起不少網友討論，不少人都說「法官: 你英文不好....繼續羈押比較安全」、「有了google翻譯，不會各國語言也能溝通，棄保潛逃專用利器」、「英文零分這理由好瞎哦」、「我英文沒好到可以跟外國人直接溝通，但我要是像他一樣有錢，請翻譯不過小事，趕緊來逃亡喔」。

(中時新聞網)