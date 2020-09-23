擁有G罩杯的女星熊熊（卓毓彤）今年4月被拍到情定「特斯拉男」鄭旭哲，爆出年底將帶球嫁的喜訊，未料最近疑似被流出3分16秒性愛片，社群平台湧入大批網友留言灌爆，傳出婚事喊卡，受到徐乃麟（乃哥）間接證實。正當外界將分手原因與私密片做連結時，有知情人士透露鄭旭哲有欠債問題，導致兩人婚事告吹。

根據《鏡週刊》報導，鄭旭哲雖然家境算富裕，但有違法運動賭博的嗜好，累積的賭債高達數千萬，根本無力償還，甚至傳出兩個禮拜前輕生未遂，或藉車禍入院逃避賭債，目前人在醫院修養。

對此，熊熊經紀人表示不方面回應，鄭旭哲手機關機，無法得知消息。

熊熊臉蛋甜美、身材火辣魔鬼，出道便以宅男女神形象走紅，也和不少男星傳過緋聞，包括張立東、KID、李唯楓等，未料陷入不雅影片風波，儘管經紀人表示「沒有看到影片，實在無從回應」消息早就鬧得沸沸揚揚，對此，曾一起主持《挑戰吧！大神》的徐乃麟，相當心疼熊熊目前處境，直言隨意流出影片的人很不應該，應該要繩之以法。

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(中時新聞網)