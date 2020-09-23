前高雄市市長韓國瑜擁高人氣，一眾「韓粉」對其不離不棄、力挺到底，挺韓網紅們也應運而生，時常轉播即時現況並發表時事看法，與韓粉互動密切。日前傳出挺韓網紅「賺很大」爭議，引發兩極看法。擁有近5萬粉絲的挺韓臉書粉絲專頁小編則發表深夜長文，呼籲韓粉們莫忘初衷，切莫演變成「網內互打」，否則就是中了有心人蓄意分化的伎倆。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」小編昨（22日）深夜發文，寫道：「這兩天有人提及直播主的紛爭！大家為了各自相挺的直播主有了不同的意見，變成了網內互打！！編編想提醒大家，大家是為了什麼還沒離開？我不知道大家是為了什麼，而我們就是為了幫韓市長守住這份力量所以沒離開！如果要守住這份力量，大家互相指責，能夠守住嗎？到處說三道四，指責直播主就能守住這份力量嗎？」

小編表示：「編編覺得挺韓這一路真的很不容易，不論是直播主或是粉專，我們一直是逆風飛翔，主流媒體根本不報導，也只有這些自媒體讓我們的聲音不至於被完全消滅！」

小編更直言：「有人說直播主在斂財，說真的，有人逼你掏錢嗎？既然大家都是心甘情願，憑什麼說人家斂財？你可以不認同他的想法，但是你管人家賺多少，有本事你也自己去開！不要公開寫臉書放話，弄得大家烏煙瘴氣，這樣你爽了嗎？編編嚴重懷疑始作俑者根本就是綠共反串，不然就是覺得自己吃飽太閒！」

最後，小編坦言：「大家現在正是應該團結的時候，民進黨正一步一步走向台獨，走向一黨專政的國家，明年開放瘦肉精美豬，接下來就是核食，而中華民國存亡之際，你們還在討論直播主每天斗內多少？？吃飽撐著嗎？建議那麼有空，多轉發我們打綠的圖文，我們又被降觸了啊！」

文章一出，迴響熱烈，獲得近3000個讚、超過140則留言與近200次分享。韓粉紛紛留言：「別被有心人帶風向分化了！只有團結一心才能幫助我們要等的那個人」、「真的，要打關起門來打，不要在那邊內鬥讓人看笑話。希望留下來的是真正挺韓的人，而不是另有所圖。言盡於此，大家好自為之」、「有心人從中裂解韓粉，先從直播主下手」、「有心人從中裂解韓粉，先從直播主下手」。

(中時新聞網)