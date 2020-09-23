G奶女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美外型、G奶火辣身材，才傳出與開特斯拉的富二代鄭旭哲交往，兩人更是好事將近，不過日前卻驚爆兩人已經分手毀婚之外，就連肚子裡的小寶寶都小產流掉了。

根據《鏡週刊》報導，熊熊被爆9月就與特斯拉小開鄭旭哲鬧分手，主要是男方欠下數千萬賭債，卻在外面裝闊少之外，另一說則是男方即便與熊熊交往，甚至傳出將結婚的喜訊，身邊女伴始終沒少過，依舊四處拈花惹草，加上因為鄭旭哲其他種種爛事動了胎氣，導致肚子裡的小孩小產，才因此心死決定分手，不過日前經紀人對於熊熊懷孕一事，僅表示近來身材較豐腴，會多要求注意管理，並未對此正面回應。

此外18日晚間一段3分16秒的疑似熊熊「吞吐片」在網路瘋傳，只見她趴在床上於一名男子腿間反覆做出「吞吐」動作，影片曝光後讓許多老司機紛紛求上車，也逼得熊熊緊急關閉留言功能，如今又被爆出，將有第二階段影片流出，立刻掀起網友議論。

對於以上種種疑點，熊熊經紀人表示不方便回應，至於「特斯拉小開」鄭旭哲則因手機關機，暫時無法取得他的回應。

(中時新聞網)